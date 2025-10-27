Видео
Україна
Видео

Главная Экономика Соцгарантии для жен УБД — какие льготы будут действовать в ноябре

Соцгарантии для жен УБД — какие льготы будут действовать в ноябре

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 13:30
обновлено: 13:41
Соцгарантии для УБД — какие льготы жены военных смогут получить в ноябре
Удостоверение УБД. Фото: УНИАН

Жены участников боевых действий (УБД) имеют право на широкий спектр социальных гарантий, определенных украинским законодательством. Эти льготы направлены на поддержку семей защитников, принявших участие в боевых действиях за независимость и территориальную целостность Украины, а также на признание их вклада в безопасность государства.

Новини.LIVE рассказывают, какие льготы для жен военнослужащих будут действовать в ноябре 2025 года.

На какие соцгарантии имеют право жены УБД

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", члены семей участников боевых действий, в частности жены, пользуются рядом преимуществ в различных сферах.

Медицинские льготы:

  • бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецепту врача;
  • обслуживание в государственных медицинских учреждениях без очереди;
  • первоочередная госпитализация при наличии медицинских показаний;
  • право на санаторно-курортное лечение за счет государственного или местного бюджета, или получение денежной компенсации, если лечение оплачено самостоятельно.

Жилищные льготы:

  • первоочередное получение жилья для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
  • участие в государственных и местных программах обеспечения жильем, в частности в программе "еОселя".

Коммунальные льготы:

  • 75% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг (газ, электроэнергия, вода и т.д.);
  • 100% скидка для семей, где есть лица с инвалидностью;
  • для семей с нетрудоспособными членами — 75% скидка на оплату газа для отопления, рассчитанная на двойную норму площади (42 кв. м на человека + 21 кв. м на семью);
  • для домов без централизованного отопления — 75% скидка на приобретение топлива (на 21 кв. м отапливаемой площади на человека и 10,5 кв. м на семью).

Трудовые гарантии:

  • преимущественное право остаться на работе при сокращении штата;
  • возможность брать ежегодный отпуск в удобное для себя время;
  • право на освобождение от ночных и сверхурочных смен по собственному заявлению, если в семье есть дети.

Сейчас список социальных гарантий для семей УБД остается без изменений, поэтому все перечисленные льготы можно получить в ноябре 2025 года.

Как жене военнослужащего оформить льготы

Чтобы воспользоваться предусмотренными преференциями, жене участника боевых действий необходимо подать заявление в территориальный центр комплектования или в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Основной пакет документов включает:

  • копию удостоверения участника боевых действий;
  • свидетельство о браке или другой документ, подтверждающий родственную связь;
  • паспорт и идентификационный код заявительницы;
  • справки, подтверждающие право на конкретные виды помощи (например, медицинские заключения);
  • документ о месте регистрации (для получения жилищных или коммунальных льгот).

После подачи документов семье предоставляется регистрационный номер дела, по которому можно отследить состояние рассмотрения заявления через портал социальных услуг или непосредственно в соответствующем органе.

Ранее мы писали, какую поддержку государство гарантирует детям УБД в ноябре.

Также узнавайте, при каких обстоятельствах УБД может потерять статус и предусмотренные им соцгарантии.

семья военные льготы УБД
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
