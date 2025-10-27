Соцгарантии для УБД — какие льготы жены военных смогут получить в ноябре

Удостоверение УБД. Фото: УНИАН

Жены участников боевых действий (УБД) имеют право на широкий спектр социальных гарантий, определенных украинским законодательством. Эти льготы направлены на поддержку семей защитников, принявших участие в боевых действиях за независимость и территориальную целостность Украины, а также на признание их вклада в безопасность государства.

Новини.LIVE рассказывают, какие льготы для жен военнослужащих будут действовать в ноябре 2025 года.

На какие соцгарантии имеют право жены УБД

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", члены семей участников боевых действий, в частности жены, пользуются рядом преимуществ в различных сферах.

Медицинские льготы:

бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецепту врача;

обслуживание в государственных медицинских учреждениях без очереди;

первоочередная госпитализация при наличии медицинских показаний;

право на санаторно-курортное лечение за счет государственного или местного бюджета, или получение денежной компенсации, если лечение оплачено самостоятельно.

Жилищные льготы:

первоочередное получение жилья для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

участие в государственных и местных программах обеспечения жильем, в частности в программе "еОселя".

Коммунальные льготы:

75% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг (газ, электроэнергия, вода и т.д.);

100% скидка для семей, где есть лица с инвалидностью;

для семей с нетрудоспособными членами — 75% скидка на оплату газа для отопления, рассчитанная на двойную норму площади (42 кв. м на человека + 21 кв. м на семью);

для домов без централизованного отопления — 75% скидка на приобретение топлива (на 21 кв. м отапливаемой площади на человека и 10,5 кв. м на семью).

Трудовые гарантии:

преимущественное право остаться на работе при сокращении штата;

возможность брать ежегодный отпуск в удобное для себя время;

право на освобождение от ночных и сверхурочных смен по собственному заявлению, если в семье есть дети.

Сейчас список социальных гарантий для семей УБД остается без изменений, поэтому все перечисленные льготы можно получить в ноябре 2025 года.

Как жене военнослужащего оформить льготы

Чтобы воспользоваться предусмотренными преференциями, жене участника боевых действий необходимо подать заявление в территориальный центр комплектования или в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Основной пакет документов включает:

копию удостоверения участника боевых действий;

свидетельство о браке или другой документ, подтверждающий родственную связь;

паспорт и идентификационный код заявительницы;

справки, подтверждающие право на конкретные виды помощи (например, медицинские заключения);

документ о месте регистрации (для получения жилищных или коммунальных льгот).

После подачи документов семье предоставляется регистрационный номер дела, по которому можно отследить состояние рассмотрения заявления через портал социальных услуг или непосредственно в соответствующем органе.

