Новые требования к стажу и перерасчет пенсий — что ждет украинцев 60+ в 2026 году

Женщина выходит из Пенсионного фонда. Фото: УНИАН

В 2026 году украинских пенсионеров ждут очередные изменения. Согласно пенсионной реформе, требования к страховому стажу продолжат расти — это постепенный процесс, который продлится до 2028 года.

О том, какие изменения ждут украинских пенсионеров в 2026 году

Как изменятся требования к стажу для выхода на пенсию в 2026 году

На сайте Пенсионного фонда отмечается, что с 2026 года, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь не менее 33 лет стажа.

Для тех, кто планирует выход в 63 года, минимальный стаж составит 23 года. А вот условия для пенсии в 65 лет останутся без изменений — нужно будет иметь не менее 15 лет стажа. В дальнейшем требования продолжат расти:

в 2027 году для пенсии в 60 лет нужно будет уже 34 года стажа;

в 2028 году для пенсии в 60 лет нужно будет минимум 35 лет стажа.

На сколько могут повысить пенсии украинцев в 2026 году

В проекте государственного бюджета на 2026 год правительство планирует повышение минимальной пенсии с 2 361 грн до 2 595 грн. В то же время максимальная пенсия может вырасти до 25 950 грн, если вырастет прожиточный минимум.

Кроме того, 1 марта 2026 года запланирована массовая индексация пенсий. Размер повышения будет зависеть от инфляции и роста зарплат. Например, если инфляция составит 15%, а зарплаты вырастут на 10%, пенсии повысятся примерно на 12,5%. Впрочем, из-за военного положения правительство может уменьшить этот показатель.

На финансирование Пенсионного фонда в 2026 году планируют направить 123 млрд грн, что на 10% больше, чем в 2025 году. Поэтому, по прогнозам некоторых экспертов, в среднем пенсии вырастут примерно на 100 грн за каждую тысячу выплат. То есть, если сейчас вы получаете 5 000 грн, после индексация сумма составит около 5 500 грн.

