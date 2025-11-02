Удостоверение пенсионера — какие льготы и скидки можно получить, предъявив документ в ноябре

Пожилой мужчина показывает пенсионное удостоверение. Фото: УНИАН

Пенсионное удостоверение — это не только документ, подтверждающий статус пенсионера, но и ключ к социальным гарантиям, скидкам и государственным льготам.

О том, какие услуги могут получить украинцы со скидкой или бесплатно по пенсионному удостоверению в ноябре, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Как оформить пенсионное удостоверение

Пенсионное удостоверение подтверждает, что человеку назначена пенсия. Его выдает Пенсионный фонд Украины (ПФУ) после подачи заявления. Это можно сделать:

Лично в территориальном отделении ПФУ (нужно иметь паспорт и фото). Онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ или через приложение "Пенсионный фонд".

Для онлайн-подачи понадобятся скан-копии паспорта, идентификационного кода, подписи и фото. Получить готовое удостоверение можно в указанном сервисном центре ПФУ. Документ также автоматически появится в приложении "Дія" — он имеет ту же юридическую силу, что и бумажный.

Как происходит замена удостоверения и когда это нужно делать

Новый документ выдается, если старое удостоверение утрачено, испорчено или изменились данные (например, изменился опекун или вид пенсии). Процедура такая же, как и при первичном оформлении. Старое удостоверение нужно вернуть в ПФУ, а электронное — аннулировать через банк.

Какие льготы можно получить с пенсионным удостоверением

Имея удостоверение, пенсионеры могут пользоваться рядом услуг со скидкой или бесплатно. В ноябре 2025 года можно рассчитывать на такую поддержку:

Налоговые льготы

Пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога, если площадь участка не превышает следующие нормы:

До 0,01 га — для гаража. До 0,12 га — для садоводства. До 0,10 га — для дачного строительства. До 0,25 га — для жилых домов в селах. До 0,10 га — для жилых домов в городах. До 2 га — для личного сельского хозяйства.

Льготы в транспорте

С удостоверением пенсионерам гарантируется бесплатный проезд в городском транспорте (кроме такси и маршруток) и в пригородных электричках.

Коммунальные льготы на проезд в транспорте

Пенсионеры, проживающие в селе и ранее работавшие в образовании, медицине или культуре, могут не платить за коммуналку.

Юридическая помощь

Если пенсия меньше 4 722 грн (или 6 056 грн для лиц с инвалидностью), можно получить бесплатную или льготную правовую поддержку.

