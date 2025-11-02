Видео
Україна
Видео

Главная Экономика Пенсионное удостоверение — на чем можно сэкономить с документом

Пенсионное удостоверение — на чем можно сэкономить с документом

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 05:45
обновлено: 09:19
Удостоверение пенсионера — какие льготы и скидки можно получить, предъявив документ в ноябре
Пожилой мужчина показывает пенсионное удостоверение. Фото: УНИАН

Пенсионное удостоверение — это не только документ, подтверждающий статус пенсионера, но и ключ к социальным гарантиям, скидкам и государственным льготам.

О том, какие услуги могут получить украинцы со скидкой или бесплатно по пенсионному удостоверению в ноябре, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Как оформить пенсионное удостоверение

Пенсионное удостоверение подтверждает, что человеку назначена пенсия. Его выдает Пенсионный фонд Украины (ПФУ) после подачи заявления. Это можно сделать:

  1. Лично в территориальном отделении ПФУ (нужно иметь паспорт и фото).
  2. Онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ или через приложение "Пенсионный фонд".

Для онлайн-подачи понадобятся скан-копии паспорта, идентификационного кода, подписи и фото. Получить готовое удостоверение можно в указанном сервисном центре ПФУ. Документ также автоматически появится в приложении "Дія" — он имеет ту же юридическую силу, что и бумажный.

Как происходит замена удостоверения и когда это нужно делать

Новый документ выдается, если старое удостоверение утрачено, испорчено или изменились данные (например, изменился опекун или вид пенсии). Процедура такая же, как и при первичном оформлении. Старое удостоверение нужно вернуть в ПФУ, а электронное — аннулировать через банк.

Какие льготы можно получить с пенсионным удостоверением

Имея удостоверение, пенсионеры могут пользоваться рядом услуг со скидкой или бесплатно. В ноябре 2025 года можно рассчитывать на такую поддержку:

  • Налоговые льготы

Пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога, если площадь участка не превышает следующие нормы:

  1. До 0,01 га — для гаража.
  2. До 0,12 га — для садоводства.
  3. До 0,10 га — для дачного строительства.
  4. До 0,25 га — для жилых домов в селах.
  5. До 0,10 га — для жилых домов в городах.
  6. До 2 га — для личного сельского хозяйства.
  • Льготы в транспорте

С удостоверением пенсионерам гарантируется бесплатный проезд в городском транспорте (кроме такси и маршруток) и в пригородных электричках.

  • Коммунальные льготы на проезд в транспорте

Пенсионеры, проживающие в селе и ранее работавшие в образовании, медицине или культуре, могут не платить за коммуналку.

  • Юридическая помощь

Если пенсия меньше 4 722 грн (или 6 056 грн для лиц с инвалидностью), можно получить бесплатную или льготную правовую поддержку.

Ранее мы писали, что в ноябре 2025 года часть пенсионеров может получить меньшую сумму, чем раньше. Это не всегда ошибка — иногда временное снижение предусмотрено действующими правилами.

Также мы рассказывали, что некоторые украинцы пожилого возраста могут ежемесячно получать небольшое повышение пенсии. В ПФУ отмечают, что надбавка предусмотрена для тех, кто откладывает оформление выплат после достижения пенсионного возраста.

выплаты пенсии пенсионеры документы льготы Пенсионный Фонд
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
