Посвідчення пенсіонера — які пільги та знижки можна отримати, пред'явивши документ у листопаді

Пенсійне посвідчення — це не лише документ, що підтверджує статус пенсіонера, а й ключ до соціальних гарантій, знижок і державних пільг.

Про те, які послуги можуть отримати українці зі знижкою або безплатно за пенсійним посвідченням у листопаді, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Як оформити пенсійне посвідчення

Пенсійне посвідчення підтверджує, що людині призначено пенсію. Його видає Пенсійний фонд України (ПФУ) після подання заяви. Це можна зробити:

Особисто у територіальному відділенні ПФУ (потрібно мати паспорт і фото). Онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ або через застосунок "Пенсійний фонд".

Для онлайн-подачі знадобляться скан-копії паспорта, ідентифікаційного коду, підпису та фото. Отримати готове посвідчення можна у вказаному сервісному центрі ПФУ. Документ також автоматично з’явиться у додатку "Дія" — він має ту саму юридичну силу, що й паперовий.

Як відбувається заміна посвідчення та коли це потрібно робити

Новий документ видається, якщо старе посвідчення втрачено, зіпсоване або змінилися дані (наприклад, змінився опікун чи вид пенсії). Процедура така сама, як і при первинному оформленні. Старе посвідчення потрібно повернути до ПФУ, а електронне — анулювати через банк.

Які пільги можна отримати з пенсійним посвідченням

Маючи посвідчення, пенсіонери можуть користуватись низкою послуг зі знижкою або безплатно. У листопаді 2025 року можна розраховувати на таку підтримку:

Податкові пільги

Пенсіонери звільняються від сплати земельного податку, якщо площа ділянки не перевищує такі норми:

До 0,01 га — для гаража. До 0,12 га — для садівництва. До 0,10 га — для дачного будівництва. До 0,25 га — для житлових будинків у селах. До 0,10 га — для житлових будинків у містах. До 2 га — для особистого сільського господарства.

Пільги в транспорті

З посвідченням пенсіонерам гарантується безоплатний проїзд у міському транспорті (крім таксі та маршруток) та у приміських електричках.

Комунальні пільги

Пенсіонери, які мешкають у селі та раніше працювали в освіті, медицині чи культурі, можуть не платити за комуналку.

Юридична допомога

Якщо пенсія менша за 4 722 грн (або 6 056 грн для осіб з інвалідністю), можна отримати безоплатну чи пільгову правову підтримку.

Раніше ми писали, що у листопаді 2025 року частина пенсіонерів може отримати меншу суму, ніж раніше. Це не завжди помилка — іноді тимчасове зниження передбачене чинними правилами.

Також ми розповідали, що деякі українці похилого віку можуть щомісяця отримувати невелике підвищення пенсії. У ПФУ зазначають, що надбавка передбачена для тих, хто відкладає оформлення виплат після досягнення пенсійного віку.