Дополнительные деньги для пенсионеров — кому и сколько доплатят в ноябре

Гривны лежат на листе бумаги. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2025 года часть украинских пенсионеров может рассчитывать на несколько видов денежных надбавок. Сумма зависит от статуса получателя.

О том, какие доплаты могут получать украинские пенсионеры в ноябре 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Надбавка пенсионерам, которые воспитывают детей

Пенсионеры, которые самостоятельно ухаживают за несовершеннолетними детьми, имеют право на ежемесячную доплату в размере 150 грн на каждого ребенка. Такую выплату могут получить:

пенсионеры, получающие пенсию по возрасту, инвалидности или за выслугу лет;

лица, которые не работают и не ведут предпринимательскую деятельность.

Доплату предоставляют до момента, пока ребенку не исполнится 18 лет. Если пенсионер трудоустраивается или становится ФОПом, об этом нужно уведомить Пенсионный фонд, и выплата прекращается.

Доплаты почетным донорам

Граждане, которым присвоили звание "Почетный донор Украины", имеют право на ежемесячную надбавку в размере 10% от прожиточного минимума.

В 2025 году прожиточный минимум составляет 2 920 грн, поэтому почетные доноры будут получать 292 грн ежемесячно дополнительно к своей пенсии.

Это право имеют те, кто бесплатно сдал кровь в количестве, эквивалентном 40 максимально допустимым дозам, или плазму — 60 дозам. Выплата начисляется после предоставления соответствующих документов о звании в Пенсионный фонд.

Кому будут доплачивать за возраст с ноября

В этом месяце дополнительные средства получат те, кому в течение ноября исполняется 70, 75 или 80 лет. Важно, чтобы размер их пенсии не превышал 10 340,35 грн. Размер надбавки зависит от возраста:

70-74 года — до 300 грн в месяц;

75-79 лет — до 456 грн в месяц;

80 лет и старше — до 570 грн в месяц.

Такие доплаты назначаются автоматически тем, кто имеет соответствующий возраст и размер пенсии. Если пенсионер уже получает подобную помощь, ее продолжат выплачивать без дополнительных заявлений.

Доплата жителям зон радиационного загрязнения

Пенсионеры, которые имеют статус пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС или проживали в зонах обязательного или добровольного отселения с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года, могут претендовать на ежемесячную доплату.

Размер выплаты составляет прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, который в 2025 году равен 2 361 грн.

Получить эту надбавку могут только те пенсионеры, которые имеют соответствующие документы о статусе пострадавшего или подтверждение проживания в указанных зонах в определенный период.

Поддержка для одиноких пенсионеров в ноябре

Пожилые граждане от 80 лет и старше, которые живут самостоятельно и нуждаются в постоянной посторонней помощи, могут рассчитывать на ежемесячную надбавку в размере 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году это составляет 944 грн. Чтобы получать эту выплату, нужно:

быть в возрасте от 80 лет;

получать пенсию по возрасту;

иметь медицинское заключение о необходимости постоянного ухода;

жить самостоятельно (без родственников или опекунов в домохозяйстве).

Если пенсионер получает пенсию по инвалидности, такая надбавка не предусмотрена. Необходимость постороннего ухода подтверждается медицинскими документами, которые следует подать в Пенсионный фонд.

Ранее мы писали, что в 2026 году пенсионная система Украины снова претерпит изменения. В рамках реформы постепенно будут повышать требования к страховому стажу — процесс продлится до 2028 года.

Также мы рассказывали, что уже в ноябре 2025 года часть пенсионеров может получить меньшую сумму выплат. Довольно часто это не ошибка, а уменьшение пенсии происходит на законных основаниях.