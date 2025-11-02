III группа инвалидности — какие выплаты гарантируют гражданским, военным и чернобыльцам в 2025

Человек считает деньги. Фото: УНИАН

Украинцы, которые относятся к социально незащищенным категориям, могут получать материальную помощь от государства. В 2025 году право на пенсионные выплаты имеют не только пожилые люди, но и граждане с инвалидностью.

О том, какие выплаты будут получать украинцы с инвалидностью III группы до конца 2025 года, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Как определяется размер пенсии по инвалидности III группы

Для людей с третьей группой инвалидности размер пенсии определяют по общей формуле, но с понижающим коэффициентом — 50%. То есть, если расчетная пенсия по возрасту составляет 5 000 грн, размер пенсии по инвалидности составит 2 500 грн.

Размер пенсии зависит от трудового стажа и легальных доходов. Получить пенсию по инвалидности можно только при наличии страхового стажа — от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста, когда была установлена инвалидность.

Пенсии по инвалидности III группы у "чернобыльцев"

Отдельные выплаты предусмотрены для граждан, получивших третью группу инвалидности из-за последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Размер пенсии определяется индивидуально, с учетом:

минимальной зарплаты, установленной на 1 января текущего года;

среднего заработка во время работ в зоне отчуждения (1986-1990 годы).

Такие пенсии являются компенсацией за вред здоровью. Их сумма зависит от степени поражения. Минимальная пенсия для "чернобыльцев" с инвалидностью III группы составляет 6 077,70 грн, а участники ликвидации аварии получают повышенные выплаты — не менее 10 491,96 грн в месяц.

Какие выплаты государство гарантирует военным с III группой инвалидности

Для военнослужащих действуют отдельные правила:

Если инвалидность связана со службой, но не является следствием боевых действий, выплата составляет 40% денежного обеспечения. Если инвалидность III группы наступила из-за ранения при исполнении служебных обязанностей, пенсия составляет 60% денежного обеспечения.

Военные с инвалидностью III группы могут получать пенсию независимо от стажа, если:

инвалидность установили во время службы;

она наступила в течение 90 дней после увольнения;

или позже, но из-за болезней или последствий службы.

В 2025 году минимальная пенсия для таких военных, по данным ПФУ, составляет 9 478 грн.

Ранее мы писали, что в 2025 году люди с инвалидностью имеют право на несколько государственных льгот, в частности могут бесплатно ездить отдельными видами общественного транспорта.

Также мы рассказывали, если срок действия медицинского заключения истек, Пенсионный фонд Украины может приостановить выплаты по инвалидности. Поэтому многих украинцев интересует, как восстановить денежную помощь от государства.