Бесплатный проезд для людей с инвалидностью — в каком транспорте будут льготы в ноябре

Люди с инвалидностью получают от государства различные льготы. В частности, в 2025 году они могут пользоваться некоторыми видами общественного транспорта без оплаты проезда.

О том, в каких видах общественного транспорта могут не платить люди с инвалидностью в ноябре, рассказали специалисты сайта "Безоплатной правовой помощи".

В каком транспорте люди с инвалидностью освобождаются от оплаты проезда

Люди с инвалидностью, дети с особыми потребностями и их сопровождающие (не более одного) имеют право на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси) и во всех видах пригородного транспорта при наличии удостоверения или справки.

Для людей с инвалидностью первой и второй группы по зрению, людей с нарушением опорно-двигательного аппарата и детей с особыми потребностями предусмотрен бесплатный проезд в метро, включая сопровождающего.

Также эти категории имеют право на 50% скидку на внутренних маршрутах авиа-, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта с 1 октября по 15 мая. Льготную перевозку гарантируют все транспортные предприятия независимо от формы собственности.

Закон запрещает ограничивать права людей с инвалидностью на льготный проезд, он сохраняются независимо от размера пенсии или пособия. Если гражданин имеет право на одну и ту же льготу по нескольким законам, он может выбрать самый выгодный вариант.

Могут ли человеку с инвалидностью отказать в льготном проезде

Транспортные предприятия и индивидуальные перевозчики должны оборудовать транспортные средства, вокзалы и аэропорты так, чтобы граждане с инвалидностью могли беспрепятственно пользоваться всеми услугами.

Перевозчики обязаны перевозить пассажиров с билетами и тех, кто имеет льготы, и не могут отказывать без законных оснований. Несмотря на это, проблема льготного проезда остается актуальной. Водители маршруток часто объясняют отказ тем, что выделенные места заняты.

Согласно 186 статье Кодекса Украины об административных правонарушениях, действия водителя или владельца транспортного средства, который отказывает в льготной перевозке, могут расцениваться как самоуправство. За это предусмотрены следующие штрафы:

для граждан — от 51 до 85 грн;

для должностных лиц — от 68 до 119 грн.

Также, согласно ст. 133-1 КУоАП, безосновательный отказ влечет административную ответственность — штраф для водителей и предпринимателей в размере 8 необлагаемых минимумов доходов граждан (136 грн). В случае нарушения прав можно обращаться в полицию на месте или в Государственную службу по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность).

