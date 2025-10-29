Безплатний проїзд для людей з інвалідністю — в якому транспорті надаватимуть пільги у листопаді

Місця для людей з інвалідністю в транспорті. Фото: УНІАН

Люди з інвалідністю отримують від держави різні пільги. Зокрема, у 2025 році вони можуть користуватися деякими видами громадського транспорту без оплати проїзду.

Про те, в яких видах громадського транспорту можуть не платити люди з інвалідністю у листопаді, розповіли фахівці сайту "Безоплатної правничої допомоги".

В якому транспорті люди з інвалідністю звільняються від оплати проїзду

Люди з інвалідністю, діти з особливими потребами та їхні супроводжуючі (не більше одного) мають право на безплатний проїзд у міському пасажирському транспорті (крім таксі) та у всіх видах приміського транспорту за наявності посвідчення або довідки.

Для людей з інвалідністю першої та другої групи по зору, людей з порушенням опорно-рухового апарату та дітей з особливими потребами передбачено безплатний проїзд у метро, включно з супроводжуючим.

Також ці категорії мають право на 50% знижку на внутрішніх маршрутах авіа-, залізничного, річкового та автомобільного транспорту з 1 жовтня по 15 травня. Пільгове перевезення гарантують усі транспортні підприємства незалежно від форми власності.

Закон забороняє обмежувати права людей з інвалідністю на пільговий проїзд, він зберігаються незалежно від розміру пенсії чи допомоги. Якщо громадянин має право на одну й ту ж пільгу за кількома законами, вона може обрати найвигідніший варіант.

Чи можуть людині з інвалідністю відмовити в пільговому проїзді

Транспортні підприємства та індивідуальні перевізники повинні обладнати транспортні засоби, вокзали та аеропорти так, щоб громадяни з інвалідністю могли без перешкод користуватися всіма послугами.

Перевізники зобов’язані перевозити пасажирів з квитками та тих, хто має пільги, і не можуть відмовляти без законних підстав. Попри це, проблема пільгового проїзду залишається актуальною. Водії маршруток часто пояснюють відмову тим, що виділені місця зайняті.

Згідно зі 186 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення, дії водія або власника транспортного засобу, який відмовляє у пільговому перевезенні, можуть розцінюватися як самоуправство. За це передбачені такі штрафи:

для громадян — від 51 до 85 грн;

для посадових осіб — від 68 до 119 грн.

Також, відповідно до ст. 133-1 КУпАП, безпідставна відмова тягне адміністративну відповідальність — штраф для водіїв і підприємців у розмірі 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (136 грн). У разі порушення прав можна звертатися до поліції на місці або до Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека).

