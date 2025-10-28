Перетин кордону України — кого можуть пропустити без черги в листопаді

Паспорт України і штамп. Фото: ДПСУ/Facebook

Перебуваючи на кордоні з Польщею чи іншою країною Європи, мандрівники часто затримуються під час проходження паспортного і митного контролю. Не всі українці знають, що представників деяких категорій можуть пропустити поза чергою.

Про це йдеться в законі "Про прикордонний контроль".

Хто може перетинати кордон без черги

Пріоритетне право на проходження контролю мають визначені категорії громадян України та іноземців. Зокрема стаття 23 говорить, що прикордонній перевірці не підлягають "глави держав і члени делегацій, про прибуття яких офіційно повідомлено дипломатичними каналами".

Натомість пріоритет перед іншими особами під час здійснення контролю в пункті пропуску може надаватися:

громадянам із дипломатичними, офіційними або службовими паспортами, виданими іноземними державами, визнаними Україною;

представникам міжнародних організацій, які виконують свої обов'язки згідно з повноваженнями та можуть підтвердити це відповідними документами;

особам з інвалідністю, які прямують на лікування (якщо є підтверджувальні документи);

особам з інвалідністю 1 групи;

дітям з інвалідністю;

особам, які супроводжують людей з інвалідністю (не більше двох), у разі необхідності — близьким родичам першої лінії спорідненості;

батькам із немовлятами до 1 року (по пішохідній лінії).

Що стосується пріоритетного пропуску автомобілістів, то поза чергою можуть перевірити водіїв легкових транспортних засобів, які подорожують самостійно. Для вагітних жінок подібних привілеїв не передбачено.

"Якщо особа заявляє про наявність у неї привілеїв, імунітету або пільг, уповноважена службова особа Державної прикордонної служби України може вимагати від неї пред'явлення документів, що підтверджують відповідний статус", — йдеться в законі.

Платний в’їзд в ЄС

Раніше ми розповідали, що в Європейському Союзі запустили нову систему в’їзду та виїзду (Entry/Exit System), яка передбачає проходження мандрівниками біометричної реєстрації. Для пропуску в ЄС необхідно здати відбитки пальців, зробити фото обличчя та просканувати паспорт.

Це перший етап підготовки до запуску ще одного довгоочікуваного нововведення — Європейської системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS). Вона повинна запрацювали наприкінці 2026 року. Для поїздки необхідно буде отримати дозвіл, який видаватимуть після заповнення онлайн-заявки і сплати збору в розмірі 20 євро.

Нагадаємо, українцям у Польщі можуть анулювати карту побиту. Поширеними причинами є зміна обставин, через які документ було видано, тривала відсутність на території Польщі без поважної причини тощо.

Також ми писали, що Швейцарія планує заборонити шукачам притулку виїжджати за кордон, навіть у межах Шенгенської зони. Українцям із статусом S дозволять короткі поїздки тривалістю до 15 днів раз на пів року.