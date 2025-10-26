Умови перетину кордону змінюються — коли з українців почнуть брати гроші за в'їзд до ЄС

Люди в черзі на паспортний контроль. Фото: УНІАН

З 12 жовтня змінився порядок перетину кордону для всіх громадян країн, що не входять до Європейського Союзу — зокрема, й для українців. Це пов’язано із запуском нової біометричної системи перевірки в’їзду та виїзду (Entry/Exit System, EES), яку ЄС довго готував і неодноразово відкладав.

Про те, як змінилися умови перетину кордонів для українців та коли за в'їзд до ЄС почнуть брати гроші, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Що таке система EES і як вона працює

За інформацією Посольства України в Польщі, нова система вимагатиме, щоб усі мандрівники, які не є громадянами ЄС, під час першого в’їзду до Шенгенської зони проходили біометричну реєстрацію. Для цього потрібно буде:

просканувати паспорт;

зробити фото обличчя;

здати відбитки пальців.

Під час виїзду дані перевірятимуться в базі EES, щоб підтвердити дотримання дозволеного терміну перебування та зафіксувати виїзд. Під час наступних подорожей потрібно буде лише підтвердити особу за допомогою біометрії обличчя. Для дітей до 12 років братимуть лише фотографію.

Навіщо ЄС запроваджує ці зміни

Мета системи — модернізувати управління зовнішніми кордонами, зменшити кількість порушень міграційних правил, боротися з підробкою документів і краще відстежувати, хто перевищує дозволений термін перебування.

EES також замінить ручне проставлення штампів у паспортах — інформація зберігатиметься в електронному вигляді, що поєднуватиме паспорт із біометричними даними мандрівника.

Запровадження відбуватиметься поступово. ЄС очікує, що повна реалізація системи завершиться до 10 квітня 2026 року. Це має допомогти уникнути довгих черг на кордонах у перехідний період. Однак українцям радить закладати більше часу на перетин кордону, поки система EES запроваджується.

Коли в'їзд до ЄС стане платним для українців

EES — це перший етап підготовки до запуску ще однієї системи — Європейської системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS), яка має запрацювати наприкінці 2026 року.

Подорожні з країн, що не входять до Шенгенської зони, повинні будуть заповнити онлайн-заявку на авторизацію, вказати особисті дані й інформацію про поїздку, а також сплатити 20 євро. Дозвіл ETIAS буде дійсним три роки або до закінчення терміну дії паспорта — залежно від того, що настане раніше.

Раніше ми писали, що перш ніж вирушати до Польщі, українцям слід підготувати не лише необхідні папери, а й заздалегідь подбати про готівку. Адже саме фінансові питання нерідко стають причиною затримок на кордоні або навіть заборони на в’їзд.

Також ми розповідали, що багато громадян України, які проживають у Польщі, мають так звану карту побиту — офіційний документ, що надає право на тимчасове чи постійне проживання. Однак з різних підстав цей дозвіл можуть скасувати.