Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Украинцы будут платить за въезд в ЕС — когда ожидать изменений

Украинцы будут платить за въезд в ЕС — когда ожидать изменений

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 18:10
обновлено: 17:52
Условия пересечения границы меняются — когда с украинцев начнут брать деньги за въезд в ЕС
Люди в очереди на паспортный контроль. Фото: УНИАН

С 12 октября изменился порядок пересечения границы для всех граждан стран, не входящих в Европейский Союз, — в том числе и для украинцев. Это связано с запуском новой биометрической системы проверки въезда и выезда (Entry/Exit System, EES), которую ЕС долго готовил и неоднократно откладывал.

О том, как изменились условия пересечения границ для украинцев и когда за въезд в ЕС начнут брать деньги, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что такое система EES и как она работает

По информации Посольства Украины в Польше, новая система требует, чтобы все путешественники, которые не являются гражданами ЕС, во время первого въезда в Шенгенскую зону проходили биометрическую регистрацию. Для этого нужно будет:

  • просканировать паспорт;
  • сделать фото лица;
  • сдать отпечатки пальцев.

Во время выезда данные будут проверяться в базе EES, чтобы подтвердить соблюдение разрешенного срока пребывания и зафиксировать выезд. Во время последующих путешествий нужно будет только подтвердить личность с помощью биометрии лица. Для детей до 12 лет будут брать только фотографию.

Зачем ЕС вводит эти изменения

Цель системы — модернизировать управление внешними границами, уменьшить количество нарушений миграционных правил, бороться с подделкой документов и лучше отслеживать, кто превышает разрешенный срок пребывания.

EES также заменит ручное проставление штампов в паспортах — информация будет храниться в электронном виде, что будет сочетать паспорт с биометрическими данными путешественника.

Введение будет происходить постепенно. ЕС ожидает, что полная реализация системы завершится до 10 апреля 2026 года. Это должно помочь избежать длинных очередей на границах в переходный период. Однако украинцам советует закладывать больше времени на пересечение границы, пока система EES вводится.

Когда въезд в ЕС станет платным для украинцев

EES — это первый этап подготовки к запуску еще одной системы — Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS), которая должна заработать в конце 2026 года.

Путешественники из стран, не входящих в Шенгенскую зону, должны будут заполнить онлайн-заявку на авторизацию, указать личные данные и информацию о поездке, а также оплатить 20 евро. Разрешение ETIAS будет действительным три года или до окончания срока действия паспорта — в зависимости от того, что наступит раньше.

Ранее мы писали, что прежде чем отправляться в Польшу, украинцам следует подготовить не только необходимые бумаги, но и заранее позаботиться о наличных. Ведь именно финансовые вопросы нередко становятся причиной задержек на границе или даже запрета на въезд.

Также мы рассказывали, что многие граждане Украины, проживающие в Польше, имеют так называемую карту побыту — официальный документ, дающий право на временное или постоянное проживание. Однако по разным основаниям это разрешение могут отменить.

Европейский союз граница украинцы безвизовый режим выезд за границу
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации