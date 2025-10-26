Условия пересечения границы меняются — когда с украинцев начнут брать деньги за въезд в ЕС

Люди в очереди на паспортный контроль. Фото: УНИАН

С 12 октября изменился порядок пересечения границы для всех граждан стран, не входящих в Европейский Союз, — в том числе и для украинцев. Это связано с запуском новой биометрической системы проверки въезда и выезда (Entry/Exit System, EES), которую ЕС долго готовил и неоднократно откладывал.

О том, как изменились условия пересечения границ для украинцев и когда за въезд в ЕС начнут брать деньги, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Что такое система EES и как она работает

По информации Посольства Украины в Польше, новая система требует, чтобы все путешественники, которые не являются гражданами ЕС, во время первого въезда в Шенгенскую зону проходили биометрическую регистрацию. Для этого нужно будет:

просканировать паспорт;

сделать фото лица;

сдать отпечатки пальцев.

Во время выезда данные будут проверяться в базе EES, чтобы подтвердить соблюдение разрешенного срока пребывания и зафиксировать выезд. Во время последующих путешествий нужно будет только подтвердить личность с помощью биометрии лица. Для детей до 12 лет будут брать только фотографию.

Зачем ЕС вводит эти изменения

Цель системы — модернизировать управление внешними границами, уменьшить количество нарушений миграционных правил, бороться с подделкой документов и лучше отслеживать, кто превышает разрешенный срок пребывания.

EES также заменит ручное проставление штампов в паспортах — информация будет храниться в электронном виде, что будет сочетать паспорт с биометрическими данными путешественника.

Введение будет происходить постепенно. ЕС ожидает, что полная реализация системы завершится до 10 апреля 2026 года. Это должно помочь избежать длинных очередей на границах в переходный период. Однако украинцам советует закладывать больше времени на пересечение границы, пока система EES вводится.

Когда въезд в ЕС станет платным для украинцев

EES — это первый этап подготовки к запуску еще одной системы — Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS), которая должна заработать в конце 2026 года.

Путешественники из стран, не входящих в Шенгенскую зону, должны будут заполнить онлайн-заявку на авторизацию, указать личные данные и информацию о поездке, а также оплатить 20 евро. Разрешение ETIAS будет действительным три года или до окончания срока действия паспорта — в зависимости от того, что наступит раньше.

Ранее мы писали, что прежде чем отправляться в Польшу, украинцам следует подготовить не только необходимые бумаги, но и заранее позаботиться о наличных. Ведь именно финансовые вопросы нередко становятся причиной задержек на границе или даже запрета на въезд.

Также мы рассказывали, что многие граждане Украины, проживающие в Польше, имеют так называемую карту побыту — официальный документ, дающий право на временное или постоянное проживание. Однако по разным основаниям это разрешение могут отменить.