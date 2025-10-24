Оформление карты побыту в Польше — почему украинцам могут аннулировать документ

Украинцы на границе с Польшей. Фото: УНИАН

Многие украинцы в Польше оформили так называемую карту побыту — официальное разрешение на легальное временное или постоянное проживание. В то же время документ могут аннулировать по разным причинам, что приведет к проблемам с пребыванием за рубежом.

Об этом рассказали специалисты портала Visit Ukraine.

Реклама

Читайте также:

Причины аннулирования карты побыту

Наличие этого документа открывает иностранцам дорогу к трудоустройству без дополнительных разрешений, безвизовым путешествиям по странам Шенгенской зоны, многим социальным услугам, в частности получения медицинской помощи, покупки недвижимости, обучения и пр. Однако нередко бывают случаи досрочного аннулирования карты побыту.

Основными причинами такого решения со стороны контролирующего органа Польши являются:

изменение обстоятельств, по которым документ был выдан (увольнение с работы, завершение обучения, прекращение семейных связей, закрытие бизнеса и др.);

длительное отсутствие на территории Польши без уважительной причины;

несоответствие цели пребывания (если вместо учебы человек работает);

нарушение условий проживания (потеря стабильного источника дохода, завершение страхового полиса, неуплата налогов);

предоставление ложной информации о себе;

подделка официальных документов при оформлении карты;

нарушение законов Польши;

совершение действий, которые представляют угрозу общественной безопасности.

Чтобы не потерять право на легальное пребывание за рубежом, украинцам необходимо следить за актуальностью причин, на основе которых документ был оформлен. Конечно, никто не запрещает самостоятельно аннулировать карту побыту, подав обращение об отказе.

Что дает карта побыту

Существует несколько видов этих карт, они отличаются сроком действия. Чаще всего иностранцам выдают временный документ на 1-3 года с возможностью пролонгации. Также можно оформить карту постоянного побыту на 10 лет с возобновлением, но ее согласовывают только после сдачи экзамена по польскому языку. Наконец, выдают карту резидента ЕС с неограниченным сроком действия.

Наличие такого официального документа позволяет украинцам проживать на территории Польши и многократно въезжать в страну без оформления визы. Также владельцы карты побыту могут покупать жилье и автомобили, брать кредиты, вести предпринимательскую деятельность, работать без дополнительного разрешения и одновременно учиться.

Напомним, в Польше с 1 января 2026 года в трудовой стаж будут засчитывать ведение предпринимательской деятельности и работу по договорам поручения. Это позволит сотрудникам получить дополнительные льготы.

Также мы писали, что в украинцев могут возникнуть проблемы на границе с Польшей из-за наличных. Например, в случае недекларирования валюты или отсутствия достаточной суммы на весь период пребывания.