Дата публікації: 24 жовтня 2025 18:25
Оновлено: 18:39
Оформлення карти побиту в Польщі — чому українцям можуть анулювати документ
Українці на кордоні з Польщею. Фото: УНІАН

Чимало українців у Польщі оформили так звану карту побиту — офіційний дозвіл на легальне тимчасове або постійне проживання. Водночас документ можуть анулювати з різних причин, що призведе до проблем із перебуванням за кордоном.

Про це розповіли фахівці спеціалізованого порталу Visit Ukraine.  

Читайте також:

Причини анулювання карти побиту

Наявність цього документу відкриває іноземцям дорогу до працевлаштування без додаткових дозволів, безвізових подорожей країнами Шенгенської зони, багатьох соціальних послуг, зокрема отримання медичної допомоги, купівлі нерухомості, навчання тощо. Однак нерідко трапляються випадки дострокового анулювання карти побиту.

Основними причинами такого рішення з боку контролюючого органу Польщі є:

  • зміна обставин, через які документ було видано (звільнення з роботи, завершення навчання, припинення сімейних зв'язків, закриття бізнесу та ін.);
  • тривала відсутність на території Польщі без поважної причини;
  • невідповідність мети перебування (якщо замість навчання людина працює);
  • порушення умов проживання (втрата стабільного джерела доходу, завершення страхового полісу, несплата податків);
  • надання неправдивої інформації про себе;
  • підроблення офіційних документів при оформленні карти;
  • порушення законів Польщі;
  • вчинення дій, які становлять загрозу громадській безпеці.

Аби не втратити право на легальне перебування за кордоном, українцям необхідно стежити за актуальністю підстав, на основі яких документ було оформлено. Звісно, ніхто не забороняє самостійно анулювати карту побиту, подавши звершення про відмову.

Що дає карта побиту

Існує кілька видів цих карт, вони відрізняються терміном дії. Найчастіше іноземцям видають тимчасовий документ на 1-3 роки з можливістю пролонгації. Також можна оформити карту сталого побиту на 10 років із поновленням, але її узгоджують лише після складання іспиту з польської мови. Нарешті, видають карту резидента ЄС із необмеженим строком дії.

Наявність такого офіційного документа дозволяє українцям проживати на території Польщі та багаторазово в'їжджати до країни без оформлення візи. Також власники карти побиту можуть купувати житло й автомобілі, брати кредити, вести підприємницьку діяльність, працювати без додаткового дозволу та одночасно навчатися.

Нагадаємо, у Польщі з 1 січня 2026 року до трудового стажу будуть зараховувати ведення підприємницької діяльності та роботу за договорами доручення. Це дозволить працівникам отримати додаткові пільги.

Також ми писали, що в українців можуть виникнути проблеми на кордоні з Польщею через готівку. Наприклад, у випадку недекларування валюти або відсутності достатньої суми на весь період перебування.

Польща біженці документи українці в Польщі виїзд за кордон
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
