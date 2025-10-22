Зміни для українців у Польщі — до чого готуватися з 1 листопада 2025

Українські біженці. Фото: Unsplash

Листопад 2025 року принесе деякі зміни українцям, які проживають у Польщі або планують переїхати в сусідню державу. Вагоме нововведення торкнеться правил надання безплатного житла і харчування українським біженцям.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися українцям у Польщі з 1 листопада.

Читайте також:

Що буде з зарплатами в Польщі

Станом на листопад не планується змін у розмірі мінімальної оплати праці. З січня сума перебуває на рівні 4 666 злотих брутто на місяць, тобто до вирахування обовязкових податків і зборів. "На руки" працівники отримують менше 4 000 злотих, а в погодинному розрізі це близько 30,50 злотих.

Що стосується середніх доходів, то станом на серпень 2025 року працівники могли розраховувати на 8 769 злотих брутто, згідно з підрахунками Головного статистичного управління (GUS). Для порівняння, у 2024-му сума перебувала на рівні приблизно 7 900-8 100 злотих.

Хто отримає виплату 800+

Ще у вересні президент Польщі Кароль Навроцький підписав новий закон щодо змін в умовах перебування українців та соціальної підтримки іноземців. Основне нововведення торкнулося програми допомоги "800+", а саме збільшилася кількість вимог, обов’язкових до виконання.

Тепер для призначення виплати українцям необхідно офіційно працювати в Польщі та мати дохід не менше 50% мінімальної зарплати, а діти в родині повинні навчатися в місцевій школі чи дошкільному закладі. Раніше правил щодо роботи і рівня доходу не було.

Однак зауважимо, що зміни наберуть чинності лише з 1 червня 2026 року. Станом на листопад для іноземців, які отримують грошову допомогу, нічого не зміниться. Але необхідно завчасно подбати про виконання усіх вимог, аби в новому періоді не залишитися без коштів.

Підтримка українських біженців

Новий закон також вніс зміни до правил надання безплатного житла і харчування біженцям із України. Програма, що тривала понад три роки, завершиться з 1 листопада. Тоді центри колективного розміщення припинять заселяти шукачів притулку на безоплатній основі, окрім представників вразливих груп.

Перелік пільгових категорій включає:

дітей, на яких виплачують допомогу 800+ (потрібно платити символічну суму — 15 злотих на день);

пенсіонерів, які мають місцеву пенсію (оплата — 15 злотих на день);

осіб з інвалідністю;

жінок від 60 років і чоловіків від 65 років, які не отримують польську пенсію;

вагітних жінок та осіб, які доглядають за дитиною до 12 місяців;

одиноких батьків, які виховують трьох і більше дітей (якщо принаймні одній дитині не виповнилося 7 років);

неповнолітніх під опікою;

осіб, які доглядають за людьми з інвалідністю (якщо вони не отримують спеціальну доглядову допомогу);

тимчасових опікунів, призначених українськими органами;

повнолітніх учнів денних форм, до завершення навчального року, в якому їм виповниться 20 років;

осіб, які нещодавно пройшли мінімум семиденну госпіталізацію за рахунок польських фондів, якщо вони не можуть повернутися додому.

Біженці, які не входять у визначені категорії, повинні з 1 листопада сплачувати повну суму за проживання в центрах колективного розміщення. Водночас до 31 жовтня ще дозволено заселитися на старих умовах.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українців можуть не пустити в Польщу через проблеми з готівкою на кордоні. Йдеться про перевезення незадекларованої валюти і нестачу готівки на весь період перебування в сусідній країні.

Також ми писали, як українці можуть отримати польський паспорт. Існує чимало варіантів, зокрема громадянство дають за натуралізацією, шляхом відновлення, за походженням або рішенням президента.