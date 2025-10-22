Відео
Головна Економіка Українці в Польщі — що буде з виплатами і житлом з 1 листопада

Українці в Польщі — що буде з виплатами і житлом з 1 листопада

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 10:05
Оновлено: 10:05
Зміни для українців у Польщі — до чого готуватися з 1 листопада 2025
Українські біженці. Фото: Unsplash

Листопад 2025 року принесе деякі зміни українцям, які проживають у Польщі або планують переїхати в сусідню державу. Вагоме нововведення торкнеться правил надання безплатного житла і харчування українським біженцям.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися українцям у Польщі з 1 листопада.

Читайте також:

Що буде з зарплатами в Польщі

Станом на листопад не планується змін у розмірі мінімальної оплати праці. З січня сума перебуває на рівні 4 666 злотих брутто на місяць, тобто до вирахування обовязкових податків і зборів. "На руки" працівники отримують менше 4 000 злотих, а в погодинному розрізі це близько 30,50 злотих.

Що стосується середніх доходів, то станом на серпень 2025 року працівники могли розраховувати на 8 769 злотих брутто, згідно з підрахунками Головного статистичного управління (GUS). Для порівняння, у 2024-му сума перебувала на рівні приблизно 7 900-8 100 злотих.

Хто отримає виплату 800+

Ще у вересні президент Польщі Кароль Навроцький підписав новий закон щодо змін в умовах перебування українців та соціальної підтримки іноземців. Основне нововведення торкнулося програми допомоги "800+", а саме збільшилася кількість вимог, обов’язкових до виконання.

Тепер для призначення виплати українцям необхідно офіційно працювати в Польщі та мати дохід не менше 50% мінімальної зарплати, а діти в родині повинні навчатися в місцевій школі чи дошкільному закладі. Раніше правил щодо роботи і рівня доходу не було.

Однак зауважимо, що зміни наберуть чинності лише з 1 червня 2026 року. Станом на листопад для іноземців, які отримують грошову допомогу, нічого не зміниться. Але необхідно завчасно подбати про виконання усіх вимог, аби в новому періоді не залишитися без коштів.

Підтримка українських біженців

Новий закон також вніс зміни до правил надання безплатного житла і харчування біженцям із України. Програма, що тривала понад три роки, завершиться з 1 листопада. Тоді центри колективного розміщення припинять заселяти шукачів притулку на безоплатній основі, окрім представників вразливих груп.

Перелік пільгових категорій включає:

  • дітей, на яких виплачують допомогу 800+ (потрібно платити символічну суму — 15 злотих на день);
  • пенсіонерів, які мають місцеву пенсію (оплата — 15 злотих на день);
  • осіб з інвалідністю;
  • жінок від 60 років і чоловіків від 65 років, які не отримують польську пенсію;
  • вагітних жінок та осіб, які доглядають за дитиною до 12 місяців;
  • одиноких батьків, які виховують трьох і більше дітей (якщо принаймні одній дитині не виповнилося 7 років);
  • неповнолітніх під опікою;
  • осіб, які доглядають за людьми з інвалідністю (якщо вони не отримують спеціальну доглядову допомогу);
  • тимчасових опікунів, призначених українськими органами;
  • повнолітніх учнів денних форм, до завершення навчального року, в якому їм виповниться 20 років;
  • осіб, які нещодавно пройшли мінімум семиденну госпіталізацію за рахунок польських фондів, якщо вони не можуть повернутися додому.

Біженці, які не входять у визначені категорії, повинні з 1 листопада сплачувати повну суму за проживання в центрах колективного розміщення. Водночас до 31 жовтня ще дозволено заселитися на старих умовах.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українців можуть не пустити в Польщу через проблеми з готівкою на кордоні. Йдеться про перевезення незадекларованої валюти і нестачу готівки на весь період перебування в сусідній країні.

Також ми писали, як українці можуть отримати польський паспорт. Існує чимало варіантів, зокрема громадянство дають за натуралізацією, шляхом відновлення, за походженням або рішенням президента.

Польща зарплати виплати фінансова допомога українці в Польщі
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
