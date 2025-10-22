Видео
Украинцы в Польше — что будет с выплатами и жильем с 1 ноября

Украинцы в Польше — что будет с выплатами и жильем с 1 ноября

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 10:05
обновлено: 10:05
Изменения для украинцев в Польше — к чему готовиться с 1 ноября 2025
Украинские беженцы. Фото: Unsplash

Ноябрь 2025 года принесет некоторые изменения украинцам, которые проживают в Польше или планируют переехать в соседнее государство. Весомое нововведение коснется правил предоставления бесплатного жилья и питания украинским беженцам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему готовиться украинцам в Польше с 1 ноября.

Что будет с зарплатами в Польше

По состоянию на ноябрь не планируется изменений в размере минимальной оплаты труда. С января сумма находится на уровне 4 666 злотых брутто в месяц, то есть до вычета обязательных налогов и сборов. "На руки" сотрудники получают менее 4 000 злотых, а в почасовом разрезе это около 30,50 злотых.

Что касается средних доходов, то по состоянию на август 2025 года работники могли рассчитывать на 8 769 злотых брутто, согласно подсчетам Главного статистического управления (GUS). Для сравнения, в 2024-м сумма находилась на уровне примерно 7 900-8 100 злотых.

Кто получит выплату 800+

Еще в сентябре президент Польши Кароль Навроцкий подписал новый закон об изменениях в условиях пребывания украинцев и социальной поддержки иностранцев. Основное нововведение коснулось программы помощи "800+", а именно увеличилось количество требований, обязательных к выполнению.

Теперь для назначения выплаты украинцам необходимо официально работать в Польше и иметь доход не менее 50% минимальной зарплаты, а дети в семье должны учиться в местной школе или дошкольном учреждении. Ранее правил относительно работы и уровня дохода не было.

Однако изменения вступят в силу только с 1 июня 2026 года. По состоянию на ноябрь для иностранцев, получающих денежную помощь, ничего не поменяется. Но необходимо заблаговременно позаботиться о выполнении всех требований, дабы в новом периоде не остаться без средств.

Поддержка украинских беженцев

Новый закон также внес изменения в правила предоставления бесплатного жилья и питания беженцам из Украины. Программа, длившаяся более трех лет, завершится с 1 ноября. Тогда центры коллективного размещения прекратят заселять искателей убежища на бесплатной основе, кроме представителей уязвимых групп.

Перечень льготных категорий включает:

  • детей, на которых выплачивают пособие 800+ (нужно платить символическую сумму — 15 злотых в день);
  • пенсионеров, имеющих местную пенсию (оплата — 15 злотых в день);
  • лиц с инвалидностью;
  • женщин от 60 лет и мужчин от 65 лет, которые не получают польскую пенсию;
  • беременных женщин и лиц, ухаживающих за ребенком до 12 месяцев;
  • одиноких родителей, воспитывающих трех и более детей (если по крайней мере одному ребенку не исполнилось 7 лет);
  • несовершеннолетних под опекой;
  • лиц, которые ухаживают за людьми с инвалидностью (если они не получают специальную уходовую помощь);
  • временных опекунов, назначенных украинскими органами;
  • совершеннолетних учащихся дневных форм, до завершения учебного года, в котором им исполнится 20 лет;
  • лиц, которые недавно прошли минимум семидневную госпитализацию за счет польских фондов, если они не могут вернуться домой.

Беженцы, не входящие в определенные категории, должны с 1 ноября платить полную сумму за проживание в центрах коллективного размещения. В то же время до 31 октября еще разрешено заселиться на старых условиях.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцев могут не пустить в Польшу из-за проблем с наличными на границе. Речь идет о перевозке незадекларированной валюты и нехватке наличных на весь период пребывания в соседней стране.

Также мы писали, как украинцы могут получить польский паспорт. Существует немало вариантов, в частности гражданство дают по натурализации, путем восстановления, по происхождению или решением президента.

Польша зарплаты выплаты финансовая помощь украинцы в Польше
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
