Главная Экономика Отопление в Польше — за что можно получить штраф в 2025 году

Отопление в Польше — за что можно получить штраф в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 09:05
обновлено: 09:02
Новые проверки в Польше — за что могут выписать штраф до 5000 злотых
Женщина греет руки на батарее. Фото: УНИАН

В октябре 2025 года в Польше официально начался отопительный сезон. Вместе с этим городская стража активизировала проверки частных домов, чтобы убедиться, что все системы отопления зарегистрированы в государственном реестре CEEB. За нарушение наказывают штрафами.

О том, за что можно получить штраф в Польше во время отопительного сезона и какой его размер в 2025 году, рассказали на информационном портале "inPoland".

Читайте также:

Что проверяют во время отопительного сезона в Польше

Ежегодно с началом холодов польские муниципалитеты усиливают контроль над тем, как люди отапливают свои дома. В этом году проверки стали еще строже из-за новых экологических требований и повышенного загрязнения воздуха в отдельных регионах. Закон обязывает каждого владельца недвижимости подать данные об источнике тепла в Центральный реестр выбросов зданий (CEEB).

Как сообщают местные СМИ, инспекторы активно работают в Кракове, Лодзи, Познани, Катовицах и Жешуве. Они проверяют документы, техническое состояние отопительных систем и обращают внимание на использование запрещенных "коптелей" — старых твердотопливных печей, загрязняющих воздух. Во время проверок инспекторы также смотрят:

  • есть ли компостер, если этого требует местная власть;
  • внесены ли данные о системе отопления в реестр CEEB;
  • не сжигаются ли запрещенные материалы, например бытовые отходы;
  • какой тип отопления используется (газ, электричество, тепловой насос, печь и т.д.).

По данным краковской городской стражи, только с начала октября в городе проверили более 1500 домов. В 37 случаях выявили нарушения — в основном из-за отсутствия или неправильного заполнения декларации CEEB. Нарушителей оштрафовали.

Какой штраф можно получить в 2025 году

Штрафы за отсутствие или искажение данных в CEEB составляют от 500 до 5000 злотых (от 5 747 до 57 476 грн). Если владелец не реагирует на замечания или систематически нарушает правила, дело могут передать в административный суд.

С начала 2025 года муниципалитеты получили больше полномочий для контроля отопительных систем. При этом власти подчеркивают, что цель проверок — не наказание, а уменьшение вредных выбросов и улучшение качества воздуха.

Ранее мы писали, чтобы без осложнений пересекать польскую границу украинцам следует строго придерживаться всех установленных правил и требований. В случае их нарушения существует риск отказа во въезде.

Также мы рассказывали, что многие украинцы проживают в Польше и Германии на протяжении многих лет. Длительное пребывание за границей может стать основой для ускоренного получения гражданства ЕС, хотя процесс оформления второго паспорта остается достаточно сложным.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
