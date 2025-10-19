Новые проверки в Польше — за что могут выписать штраф до 5000 злотых

Женщина греет руки на батарее. Фото: УНИАН

В октябре 2025 года в Польше официально начался отопительный сезон. Вместе с этим городская стража активизировала проверки частных домов, чтобы убедиться, что все системы отопления зарегистрированы в государственном реестре CEEB. За нарушение наказывают штрафами.

О том, за что можно получить штраф в Польше во время отопительного сезона и какой его размер в 2025 году, рассказали на информационном портале "inPoland".

Что проверяют во время отопительного сезона в Польше

Ежегодно с началом холодов польские муниципалитеты усиливают контроль над тем, как люди отапливают свои дома. В этом году проверки стали еще строже из-за новых экологических требований и повышенного загрязнения воздуха в отдельных регионах. Закон обязывает каждого владельца недвижимости подать данные об источнике тепла в Центральный реестр выбросов зданий (CEEB).

Как сообщают местные СМИ, инспекторы активно работают в Кракове, Лодзи, Познани, Катовицах и Жешуве. Они проверяют документы, техническое состояние отопительных систем и обращают внимание на использование запрещенных "коптелей" — старых твердотопливных печей, загрязняющих воздух. Во время проверок инспекторы также смотрят:

есть ли компостер, если этого требует местная власть;

внесены ли данные о системе отопления в реестр CEEB;

не сжигаются ли запрещенные материалы, например бытовые отходы;

какой тип отопления используется (газ, электричество, тепловой насос, печь и т.д.).

По данным краковской городской стражи, только с начала октября в городе проверили более 1500 домов. В 37 случаях выявили нарушения — в основном из-за отсутствия или неправильного заполнения декларации CEEB. Нарушителей оштрафовали.

Какой штраф можно получить в 2025 году

Штрафы за отсутствие или искажение данных в CEEB составляют от 500 до 5000 злотых (от 5 747 до 57 476 грн). Если владелец не реагирует на замечания или систематически нарушает правила, дело могут передать в административный суд.

С начала 2025 года муниципалитеты получили больше полномочий для контроля отопительных систем. При этом власти подчеркивают, что цель проверок — не наказание, а уменьшение вредных выбросов и улучшение качества воздуха.

