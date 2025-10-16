Нові правила в'їзду до Польщі — кого можуть розвернути на кордоні у листопаді

Паспортний контроль на кордоні. Фото: УНІАН

Щоб без проблем перетнути кордон, в тому числі Польський, українцям необхідно суворо дотримуватися всіх правил і вимог. За недотримання чинних норм, є вірогідність, що вас просто розвернуть на кордоні.

Про те, чому українцям можуть відмовити у в'їзді до Польщі у листопаді, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Кого можуть розвернути на польському кордоні через нові правила

В посольстві України в Польщі розповіли, що з 12 жовтня, в ЄС набирають чинності оновлені правила перетину зовнішніх кордонів. Вони стосуються українців та громадян інших країн, що не входять до ЄС, незалежно від того, чи є у них безвіз. Відтепер:

Традиційні штампи в паспорті поступаються цифровій системі реєстрації. На пунктах пропуску будуть брати відбитки пальців та фотографувати обличчя для внесення до бази даних. Усі пасажири транспортних засобів повинні виходити для проходження нового контролю.

В міністерстві наголошують, що відмова надавати біометричні дані означає заборону в’їзду до ЄС, а відповідно і до Польщі.

Нові вимоги можуть спричинити затримки на кордоні та навіть запізнення рейсів, але з часом процедура стане швидшою та ефективнішою.

Чому ще можуть відмовити у в’їзді до Польщі у листопаді

Причин, за якими можуть не пропустити до Польщі, досить багато. Найчастіше це проблеми з документами:

протермінована віза;

відсутність медичного страхування;

прострочений біометричний паспорт.

Без страхового поліса шанс пройти контроль значно зменшується, адже польські прикордонники дуже ретельно перевіряють усі документи.

Навіть якщо паспортний контроль пройдено успішно, це не гарантує вільного доступу до країни. Часто іноземцям відмовляють через недостатню кількість грошей. На кордоні слід підтвердити власну платоспроможність. У 2025 році мінімальна сума складає 75 злотих (близько 857 грн) на кожен день перебування.

Ще однією підставою для заборони є минулі порушення. Якщо раніше українець порушував міграційне законодавство або був депортований з будь-якої країни ЄС, ці дані можуть бути внесені до Шенгенської інформаційної системи (SIS) — реєстру осіб, яким заборонено в’їзд.

Щоб уникнути проблем на кордоні у листопаді, українцям слід заздалегідь перевіряти документи, мати при собі поліс страхування, достатньо коштів на перебування та б ути готовими до нового біометричного контролю.

