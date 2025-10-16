Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Виїзд до Польщі — кого можуть розвернути на кордоні у листопаді

Виїзд до Польщі — кого можуть розвернути на кордоні у листопаді

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 17:12
Нові правила в'їзду до Польщі — кого можуть розвернути на кордоні у листопаді
Паспортний контроль на кордоні. Фото: УНІАН

Щоб без проблем перетнути кордон, в тому числі Польський, українцям необхідно суворо дотримуватися всіх правил і вимог. За недотримання чинних норм, є вірогідність, що вас просто розвернуть на кордоні.

Про те, чому українцям можуть відмовити у в'їзді до Польщі у листопаді, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Кого можуть розвернути на польському кордоні через нові правила

В посольстві України в Польщі розповіли, що з 12 жовтня, в ЄС набирають чинності оновлені правила перетину зовнішніх кордонів. Вони стосуються українців та громадян інших країн, що не входять до ЄС, незалежно від того, чи є у них безвіз. Відтепер:

  1. Традиційні штампи в паспорті поступаються цифровій системі реєстрації.
  2. На пунктах пропуску будуть брати відбитки пальців та фотографувати обличчя для внесення до бази даних.
  3. Усі пасажири транспортних засобів повинні виходити для проходження нового контролю.

В міністерстві наголошують, що відмова надавати біометричні дані означає заборону в’їзду до ЄС, а відповідно і до Польщі.

Нові вимоги можуть спричинити затримки на кордоні та навіть запізнення рейсів, але з часом процедура стане швидшою та ефективнішою.

Чому ще можуть відмовити у в’їзді до Польщі у листопаді

Причин, за якими можуть не пропустити до Польщі, досить багато. Найчастіше це проблеми з документами

  • протермінована віза;
  • відсутність медичного страхування;
  • прострочений біометричний паспорт.

Без страхового поліса шанс пройти контроль значно зменшується, адже польські прикордонники дуже ретельно перевіряють усі документи.

Навіть якщо паспортний контроль пройдено успішно, це не гарантує вільного доступу до країни. Часто іноземцям відмовляють через недостатню кількість грошей. На кордоні слід підтвердити власну платоспроможність. У 2025 році мінімальна сума складає 75 злотих (близько 857 грн) на кожен день перебування.

Ще однією підставою для заборони є минулі порушення. Якщо раніше українець порушував міграційне законодавство або був депортований з будь-якої країни ЄС, ці дані можуть бути внесені до Шенгенської інформаційної системи (SIS) — реєстру осіб, яким заборонено в’їзд.

Щоб уникнути проблем на кордоні у листопаді, українцям слід заздалегідь перевіряти документи, мати при собі поліс страхування, достатньо коштів на перебування та б  ути готовими до нового біометричного контролю.

Раніше ми писали, що українці можуть вивозити за кордон готівку в різних валютах — доларах, євро, гривнях, злотих, фунтах тощо. Обов’язково потрібно декларувати суму та підтверджувати джерело походження коштів. Перевищення ліміту може спричинити затримку на кордоні.

Тако ми розповідали, що з кінця серпня 2025 року чоловіки віком 18–22 років можуть виїжджати за межі України під час воєнного стану та мобілізації. Водночас у деяких випадках можливі відмови у перетині кордону або штрафи при поверненні.

     

Європейський союз Польща кордон митниця виїзд за кордон
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації