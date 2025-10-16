Новые правила въезда в Польшу — кого могут развернуть на границе в ноябре

Паспортный контроль на границе. Фото: УНИАН

Чтобы без проблем пересечь границу, в том числе Польскую, украинцам необходимо строго придерживаться всех правил и требований. За несоблюдение действующих норм, есть вероятность, что вас просто развернут на границе.

О том, почему украинцам могут отказать во въезде в Польшу в ноябре, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Кого могут развернуть на польской границе из-за новых правил

В посольстве Украины в Польше рассказали, что с 12 октября, в ЕС вступают в силу обновленные правила пересечения внешних границ. Они касаются украинцев и граждан других стран, не входящих в ЕС, независимо от того, есть ли у них безвиз. Отныне:

Традиционные штампы в паспорте уступают цифровой системе регистрации. На пунктах пропуска будут брать отпечатки пальцев и фотографировать лицо для внесения в базу данных. Все пассажиры транспортных средств должны выходить для прохождения нового контроля.

В министерстве отмечают, что отказ предоставлять биометрические данные означает запрет въезда в ЕС, а соответственно и в Польшу.

Новые требования могут вызвать задержки на границе и даже опоздания рейсов, но со временем процедура станет быстрее и эффективнее.

Почему еще могут отказать во въезде в Польшу в ноябре

Причин, по которым могут не пропустить в Польшу, достаточно много. Чаще всего это проблемы с документами:

просроченная виза;

отсутствие медицинского страхования;

просроченный биометрический паспорт.

Без страхового полиса шанс пройти контроль значительно уменьшается, ведь польские пограничники очень тщательно проверяют все документы.

Даже если паспортный контроль пройден успешно, это не гарантирует свободного доступа в страну. Часто иностранцам отказывают из-за недостаточного количества денег. На границе следует подтвердить собственную платежеспособность. В 2025 году минимальная сумма составляет 75 злотых (около 857 грн) на каждый день пребывания.

Еще одним основанием для запрета являются прошлые нарушения. Если ранее украинец нарушал миграционное законодательство или был депортирован из любой страны ЕС, эти данные могут быть внесены в Шенгенскую информационную систему (SIS) — реестр лиц, которым запрещен въезд.

Чтобы избежать проблем на границе в ноябре, украинцам следует заранее проверять документы, иметь при себе полис страхования, достаточно средств на пребывание и быть готовыми к новому биометрическому контролю.

Ранее мы писали, что украинцы могут вывозить за границу наличные в разных валютах — долларах, евро, гривнах, злотых, фунтах и тому подобное. Обязательно нужно декларировать сумму и подтверждать источник происхождения средств. Превышение лимита может привести к задержке на границе.

Также мы рассказывали, что с конца августа 2025 года мужчины в возрасте 18-22 лет могут выезжать за пределы Украины во время военного положения и мобилизации. В то же время в некоторых случаях возможны отказы в пересечении границы или штрафы при возвращении.