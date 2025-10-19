Нові перевірки в Польщі — за що можуть виписати штраф до 5000 злотих

Жінка гріє руки на батареї. Фото: УНІАН

У жовтні 2025 року в Польщі офіційно розпочався опалювальний сезон. Разом із цим міська варта активізувала перевірки приватних будинків, аби переконатися, що всі системи опалення зареєстровані в державному реєстрі CEEB. За порушення карають штрафами.

Про те, за що можна отримати штраф в Польщі під час опалювального сезону та який його розмір у 2025 році, розповіли на інформаційному порталі "inPoland".

Що перевіряють під час опалювального сезону в Польщі

Щороку з початком холодів польські муніципалітети посилюють контроль за тим, як люди опалюють свої домівки. Цього року перевірки стали ще суворішими через нові екологічні вимоги та підвищене забруднення повітря в окремих регіонах. Закон зобов’язує кожного власника нерухомості подати дані про джерело тепла до Центрального реєстру викидів будівель (CEEB).

Як повідомляють місцеві медіа, інспектори активно працюють у Кракові, Лодзі, Познані, Катовіцах та Жешуві. Вони перевіряють документи, технічний стан опалювальних систем і звертають увагу на використання заборонених "копців" — старих твердопаливних печей, що забруднюють повітря. Під час перевірок інспектори також дивляться:

чи є компостер, якщо цього вимагає місцева влада;

чи внесено дані про систему опалення до реєстру CEEB;

чи не спалюються заборонені матеріали, як-от побутові відходи;

який тип опалення використовується (газ, електрика, тепловий насос, піч тощо).

За даними краківської міської варти, лише з початку жовтня у місті перевірили понад 1500 будинків. У 37 випадках виявили порушення — здебільшого через відсутність або неправильне заповнення декларації CEEB. Порушників оштрафували.

Який штраф можна отримати у 2025 році

Штрафи за відсутність або викривлення даних у CEEB становлять від 500 до 5000 злотих (від 5 747 до 57 476 грн). Якщо власник не реагує на зауваження чи систематично порушує правила, справу можуть передати до адміністративного суду.

З початку 2025 року муніципалітети отримали більше повноважень для контролю опалювальних систем. При цьому влада наголошує, що мета перевірок — не покарання, а зменшення шкідливих викидів і покращення якості повітря.

