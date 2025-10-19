Відео
Україна
Опалення в Польщі — за що можна отримати штраф у 2025 році

Опалення в Польщі — за що можна отримати штраф у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 09:05
Оновлено: 09:02
Нові перевірки в Польщі — за що можуть виписати штраф до 5000 злотих
Жінка гріє руки на батареї. Фото: УНІАН

У жовтні 2025 року в Польщі офіційно розпочався опалювальний сезон. Разом із цим міська варта активізувала перевірки приватних будинків, аби переконатися, що всі системи опалення зареєстровані в державному реєстрі CEEB. За порушення карають штрафами.

Про те, за що можна отримати штраф в Польщі під час опалювального сезону та який його розмір у 2025 році, розповіли на інформаційному порталі "inPoland".

Читайте також:

Що перевіряють під час опалювального сезону в Польщі

Щороку з початком холодів польські муніципалітети посилюють контроль за тим, як люди опалюють свої домівки. Цього року перевірки стали ще суворішими через нові екологічні вимоги та підвищене забруднення повітря в окремих регіонах. Закон зобов’язує кожного власника нерухомості подати дані про джерело тепла до Центрального реєстру викидів будівель (CEEB).

Як повідомляють місцеві медіа, інспектори активно працюють у Кракові, Лодзі, Познані, Катовіцах та Жешуві. Вони перевіряють документи, технічний стан опалювальних систем і звертають увагу на використання заборонених "копців" — старих твердопаливних печей, що забруднюють повітря. Під час перевірок інспектори також дивляться:

  • чи є компостер, якщо цього вимагає місцева влада;
  • чи внесено дані про систему опалення до реєстру CEEB;
  • чи не спалюються заборонені матеріали, як-от побутові відходи;
  • який тип опалення використовується (газ, електрика, тепловий насос, піч тощо).

За даними краківської міської варти, лише з початку жовтня у місті перевірили понад 1500 будинків. У 37 випадках виявили порушення — здебільшого через відсутність або неправильне заповнення декларації CEEB. Порушників оштрафували.

Який штраф можна отримати у 2025 році

Штрафи за відсутність або викривлення даних у CEEB становлять від 500 до 5000 злотих (від 5 747 до 57 476 грн). Якщо власник не реагує на зауваження чи систематично порушує правила, справу можуть передати до адміністративного суду.

З початку 2025 року муніципалітети отримали більше повноважень для контролю опалювальних систем. При цьому влада наголошує, що мета перевірок — не покарання, а зменшення шкідливих викидів і покращення якості повітря.

Раніше ми писали, щоб без ускладнень перетинати польський кордон українцям слід суворо дотримуватися всіх встановлених правил і вимог. У разі їх порушення існує ризик відмови у в’їзді.

Також ми розповідали, що багато українців проживають у Польщі та Німеччині протягом багатьох років. Тривале перебування за кордоном може стати підґрунтям для прискореного отримання громадянства ЄС, хоча процес оформлення другого паспорта залишається досить складним.

Польща опалювальний сезон штраф опалення українці в Польщі
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
