Польский паспорт — как оформить документ и сколько это стоит в 2025 году

Паспорта и билеты. Фото: Pexels

Гражданам Польши, которые путешествуют по странам Европейского Союза, достаточно иметь только национальное удостоверение личности (dowód osobisty). Однако для поездок за пределы ЕС обязательным документом является паспорт.

О том, сколько стоит оформить паспорт в Польше в 2025 году и от чего зависит стоимость документа, рассказали на информационном портале "inPoland".

Реклама

Читайте также:

Как оформить паспорт в Польше

Оформить паспорт можно в любом паспортном пункте или воеводском управлении, независимо от места регистрации заявителя. Стоимость изготовления паспорта зависит от категории лица, подающего заявление.

Чтобы получить документ, нужно подать соответствующее заявление и одну цветную фотографию, сделанную не позднее чем за шесть месяцев до момента подачи документов.

Сколько стоит оформить паспорт в Польше

Для взрослых граждан без льгот оформление паспорта стоит 140 злотых (примерно 1 589 грн). Такая сумма установлена как для первого получения документа, так и для его обновления после завершения срока действия.

Студенты в возрасте от 18 до 26 лет, пенсионеры и получатели социальной пенсии имеют право на 50-процентную скидку. Для них стоимость паспорта составляет 70 злотых (около 794 грн). Чтобы воспользоваться льготой, нужно предоставить документ, подтверждающий это — например, студенческий билет или решение о назначении социальной помощи.

Граждане, которые имеют Карточку большой семьи и являются студентами или выпускниками вузов в возрасте до 25 лет, получают 75-процентную скидку. В таком случае паспорт стоит всего 35 злотых (примерно 397 грн).

Для детей до 12 лет оформление паспорта стоит 30 злотых (около 341 грн), а если ребенок имеет Карту большой семьи, — только 15 злотых (примерно 170 грн).

Для детей от 12 до 18 лет цена составляет 70 злотых (около 794 грн), или 35 злотых (397 грн) при наличии той же Карточки.

Кому выдают паспорт бесплатно

Отдельные категории лиц могут получить паспорт бесплатно. Это касается:

военнослужащих, командированных за границу;

людей, получающих постоянную социальную помощь;

граждан, которым выдали паспорт с техническим дефектом или ошибкой;

людей, которые находятся в домах социального обеспечения или учреждениях опеки.

Также бесплатно получить документ могут лица, имеющие решение суда о неправомерном отказе в выдаче или аннулировании паспорта.

Ранее мы писали, что начиная с 12 октября, в странах Европейского Союза вступают в действие обновленные правила пересечения внешних границ. Нововведения распространяются на граждан Украины и других государств, которые не являются членами ЕС, независимо от наличия безвизового режима.

Также мы рассказывали, что в Украине вступил в силу закон, разрешающий множественное гражданство, открывая для украинцев новые перспективы. Получение второго паспорта обычно является длительным и сложным процессом, однако существуют механизмы, которые помогают его ускорить.