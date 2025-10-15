Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Сколько стоит получить польский паспорт в 2025 году

Сколько стоит получить польский паспорт в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 11:10
Польский паспорт — как оформить документ и сколько это стоит в 2025 году
Паспорта и билеты. Фото: Pexels

Гражданам Польши, которые путешествуют по странам Европейского Союза, достаточно иметь только национальное удостоверение личности (dowód osobisty). Однако для поездок за пределы ЕС обязательным документом является паспорт.

О том, сколько стоит оформить паспорт в Польше в 2025 году и от чего зависит стоимость документа, рассказали на информационном портале "inPoland".

Реклама
Читайте также:

Как оформить паспорт в Польше

Оформить паспорт можно в любом паспортном пункте или воеводском управлении, независимо от места регистрации заявителя. Стоимость изготовления паспорта зависит от категории лица, подающего заявление.

Чтобы получить документ, нужно подать соответствующее заявление и одну цветную фотографию, сделанную не позднее чем за шесть месяцев до момента подачи документов.

Сколько стоит оформить паспорт в Польше

Для взрослых граждан без льгот оформление паспорта стоит 140 злотых (примерно 1 589 грн). Такая сумма установлена как для первого получения документа, так и для его обновления после завершения срока действия.

Студенты в возрасте от 18 до 26 лет, пенсионеры и получатели социальной пенсии имеют право на 50-процентную скидку. Для них стоимость паспорта составляет 70 злотых (около 794 грн). Чтобы воспользоваться льготой, нужно предоставить документ, подтверждающий это — например, студенческий билет или решение о назначении социальной помощи.

Граждане, которые имеют Карточку большой семьи и являются студентами или выпускниками вузов в возрасте до 25 лет, получают 75-процентную скидку. В таком случае паспорт стоит всего 35 злотых (примерно 397 грн).

Для детей до 12 лет оформление паспорта стоит 30 злотых (около 341 грн), а если ребенок имеет Карту большой семьи, — только 15 злотых (примерно 170 грн).

Для детей от 12 до 18 лет цена составляет 70 злотых (около 794 грн), или 35 злотых (397 грн) при наличии той же Карточки.

Кому выдают паспорт бесплатно

Отдельные категории лиц могут получить паспорт бесплатно. Это касается:

  • военнослужащих, командированных за границу;
  • людей, получающих постоянную социальную помощь;
  • граждан, которым выдали паспорт с техническим дефектом или ошибкой;
  • людей, которые находятся в домах социального обеспечения или учреждениях опеки.

Также бесплатно получить документ могут лица, имеющие решение суда о неправомерном отказе в выдаче или аннулировании паспорта.

Ранее мы писали, что начиная с 12 октября, в странах Европейского Союза вступают в действие обновленные правила пересечения внешних границ. Нововведения распространяются на граждан Украины и других государств, которые не являются членами ЕС, независимо от наличия безвизового режима.

Также мы рассказывали, что в Украине вступил в силу закон, разрешающий множественное гражданство, открывая для украинцев новые перспективы. Получение второго паспорта обычно является длительным и сложным процессом, однако существуют механизмы, которые помогают его ускорить.

Польша документы украинцы в Польше паспорт стоимость
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации