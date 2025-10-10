Рынок труда в Польше — в каких воеводствах самые высокие и наименьшие шансы найти работу в 2025

Люди работают в офисе. Фото: УНИАН

По информации Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, в сентябре 2025 года показатель безработицы в стране составил 5,6%. Хотя это немного больше, чем в августе (5,5%), Польша продолжает удерживать один из самых низких уровней безработицы среди государств Европейского Союза.

О том, в каких воеводствах Польши лучшая ситуация с работой в 2025 году, рассказали на информационном портале "inPoland".

Где в Польше наименьший и наибольший уровень безработицы

Уровень безработицы отражает долю экономически активного населения, которое пока не трудоустроено, но активно ищет работу. Этот показатель помогает оценить состояние рынка труда и общую экономическую ситуацию в отдельно взятых государствах.

По последним оценкам Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, в конце сентября 2025 года в службах занятости было зарегистрировано 867 600 безработных. Среди воеводств ситуация следующая:

самый низкий уровень безработицы наблюдался в Великопольском воеводстве — 3,5%;

самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Подкарпатском воеводстве — 9%.

Какое место по уровню безработицы занимает Польша среди стран ЕС

По данным Евростата, показатели безработицы немного отличаются от национальной статистики. Несмотря на небольшой рост, Польша остается среди стран ЕС с наименьшим количеством безработных.

В августе 2025 года уровень безработицы по данным Евростата составлял 3,2%, что поставило Польшу на одну ступень с Чехией. Ниже уровень безработицы был только на Мальте и в Словении — по 2,9%. Для сравнения, средний уровень безработицы в ЕС составлял 5,9%, а в еврозоне — 6,3%.

