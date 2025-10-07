Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Где работает и сколько зарабатывает средний класс в Польше

Где работает и сколько зарабатывает средний класс в Польше

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 13:05
Средний класс в Польше — сколько зарабатывают и где работают его представители
Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Средний класс является фундаментом социально-экономической стабильности большинства развитых государств. Однако количество представителей этой прослойки, их занятость и уровень доходов существенно различаются в зависимости от страны.

О том, где работает средний класс в Польше, рассказала финансистка Марта Каминская в интервью для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

В каких сферах работает средний класс в Польше

По состоянию на март 2025 года медианная заработная плата в Польше составляла около 7 000 злотых в месяц (примерно 1 900 долларов США или 79 тыс. грн).

По словам эксперта, к среднему классу Польский экономический институт относит домохозяйства с доходами в пределах от 67% до 200% медианного уровня, рассчитанного на одного члена семьи. Согласно этим критериям, примерно 54% поляков формально относятся к среднему классу.

"Люди, которые составляют средний класс в Польше, преимущественно работают в государственном или частном секторе с офисной работой, обслуживанием, торговлей, образованием, здравоохранением, технологиями, финансами", — отмечает Каминская.

Больше всего их сосредоточено в крупных и средних городах, на предприятиях, где требуется среднее или высшее образование.

Сколько нужно зарабатывать в 2025 году, чтобы считаться средним классом в Польше

Она также отметила, что стоимость жизни в крупных польских городах значительно выше, чем в менее развитых регионах. Это касается расходов на:

  • жилье;
  • образование;
  • продукты;
  • транспорт;
  • коммунальные услуги;
  • медицинское обслуживание.

"Для того, чтобы жить "на среднем уровне", нужно существенно выше доход, чем просто "не быть бедным"", — подчеркнула эксперт.

По подсчетам Каминской, при медианной зарплате около 7 000 злотых средний класс начинается с уровня примерно 4 700-5 250 злотых (67-75% медианы) и достигает около 12 000 злотых в месяц (примерно 3 300 долларов, то есть более 135 000 грн).

Ранее мы писали, что к среднему классу обычно относят граждан или семьи, чей доход превышает минимальный уровень, но не дотягивает до самых высоких показателей. Вследствие войны украинцы потеряли примерно 25% своих доходов, поэтому численность довоенного среднего класса, который составлял около 17% населения, существенно сократилась.

Также мы рассказывали, что, начиная с 1 октября 2025 года, украинские водительские удостоверения больше не будут признаваться действительными для граждан Украины, находящихся в Польше более 180 дней. Те, кто не обменяет украинских прав на польские, могут получить большой штраф.

Польша доходы финансы деньги украинцы в Польше
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации