Средний класс в Польше — сколько зарабатывают и где работают его представители

Средний класс является фундаментом социально-экономической стабильности большинства развитых государств. Однако количество представителей этой прослойки, их занятость и уровень доходов существенно различаются в зависимости от страны.

О том, где работает средний класс в Польше, рассказала финансистка Марта Каминская в интервью для Новини.LIVE.

В каких сферах работает средний класс в Польше

По состоянию на март 2025 года медианная заработная плата в Польше составляла около 7 000 злотых в месяц (примерно 1 900 долларов США или 79 тыс. грн).

По словам эксперта, к среднему классу Польский экономический институт относит домохозяйства с доходами в пределах от 67% до 200% медианного уровня, рассчитанного на одного члена семьи. Согласно этим критериям, примерно 54% поляков формально относятся к среднему классу.

"Люди, которые составляют средний класс в Польше, преимущественно работают в государственном или частном секторе с офисной работой, обслуживанием, торговлей, образованием, здравоохранением, технологиями, финансами", — отмечает Каминская.

Больше всего их сосредоточено в крупных и средних городах, на предприятиях, где требуется среднее или высшее образование.

Сколько нужно зарабатывать в 2025 году, чтобы считаться средним классом в Польше

Она также отметила, что стоимость жизни в крупных польских городах значительно выше, чем в менее развитых регионах. Это касается расходов на:

жилье;

образование;

продукты;

транспорт;

коммунальные услуги;

медицинское обслуживание.

"Для того, чтобы жить "на среднем уровне", нужно существенно выше доход, чем просто "не быть бедным"", — подчеркнула эксперт.

По подсчетам Каминской, при медианной зарплате около 7 000 злотых средний класс начинается с уровня примерно 4 700-5 250 злотых (67-75% медианы) и достигает около 12 000 злотых в месяц (примерно 3 300 долларов, то есть более 135 000 грн).

