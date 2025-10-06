Кто считается средним классом в Украине и сколько для этого нужно зарабатывать

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Средний класс считают основой общества и экономики развитых государств. Однако его численность, зарплаты и профессии сильно отличаются в зависимости от страны.

О том, сколько нужно зарабатывать в Украине в 2025 году, чтобы считаться средним классом, в комментарии сайту Новини.LIVE объяснил финансист Богдан Яремчик.

Эксперт рассказал, что по данным на июль 2025 года, средняя зарплата при полной занятости в Украине составляла около 26,5 тыс. грн, а медианная — около 25 тыс. грн. Однако уровень зарплат существенно отличается в разных регионах:

в столице зарплаты выше;

в регионах доходы значительно ниже.

Есть ли средний класс в Украине

Яремчик отмечает, что из-за войны украинцы потеряли около четверти доходов, и довоенный средний класс, который составлял около 17% населения, существенно уменьшился.

"В целом, если говорить о каком-то комплексном исследовании о состоянии среднего класса в нашем государстве во время войны, то оно не проводилось. Однако если учесть, что с началом войны украинцы потеряли около четверти своих доходов, то можно утверждать, что тот небольшой довоенный слой где-то до 17% существенно сократился", — убежден финансист.

Сколько нужно зарабатывать в Украине, чтобы считаться средним классом

По словам Богдана Яремчика, к среднему классу обычно относят людей или семьи, которые зарабатывают больше наименьших доходов, но меньше самых высоких.

"Если брать медиану около 25 тысяч гривен, то средний класс может начинаться где-то с 1,2-1,5 медианы. Это может означать примерно 30-35 тысяч гривен и выше, в зависимости от региона", — убежден эксперт.

По его словам, сегодня средний класс в Украине составляют преимущественно работники ІТ, телекоммуникаций, финансов и менеджеры средних и крупных компаний.

