Главная Экономика При каком доходе в Украине человек считаться средним классом

При каком доходе в Украине человек считаться средним классом

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 18:15
Кто считается средним классом в Украине и сколько для этого нужно зарабатывать
Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Средний класс считают основой общества и экономики развитых государств. Однако его численность, зарплаты и профессии сильно отличаются в зависимости от страны.

О том, сколько нужно зарабатывать в Украине в 2025 году, чтобы считаться средним классом, в комментарии сайту Новини.LIVE объяснил финансист Богдан Яремчик.

Сколько в среднем зарабатывают украинцы в 2025 году

Эксперт рассказал, что по данным на июль 2025 года, средняя зарплата при полной занятости в Украине составляла около 26,5 тыс. грн, а медианная — около 25 тыс. грн. Однако уровень зарплат существенно отличается в разных регионах:

  • в столице зарплаты выше;
  • в регионах доходы значительно ниже.

Есть ли средний класс в Украине

Яремчик отмечает, что из-за войны украинцы потеряли около четверти доходов, и довоенный средний класс, который составлял около 17% населения, существенно уменьшился.

"В целом, если говорить о каком-то комплексном исследовании о состоянии среднего класса в нашем государстве во время войны, то оно не проводилось. Однако если учесть, что с началом войны украинцы потеряли около четверти своих доходов, то можно утверждать, что тот небольшой довоенный слой где-то до 17% существенно сократился", — убежден финансист.

Сколько нужно зарабатывать в Украине, чтобы считаться средним классом

По словам Богдана Яремчика, к среднему классу обычно относят людей или семьи, которые зарабатывают больше наименьших доходов, но меньше самых высоких.

"Если брать медиану около 25 тысяч гривен, то средний класс может начинаться где-то с 1,2-1,5 медианы. Это может означать примерно 30-35 тысяч гривен и выше, в зависимости от региона", — убежден эксперт.

По его словам, сегодня средний класс в Украине составляют преимущественно работники ІТ, телекоммуникаций, финансов и менеджеры средних и крупных компаний.

Ранее мы писали, что в разных государствах стандарты жизни и понимание достатка имеют значительные различия. В Украине размер дохода, необходимый для комфорта, определяется рядом факторов.

Также мы рассказывали, что в каждой стране формируется собственное представление о благосостоянии и приемлемом уровне жизни. Поэтому вопрос, какой доход нужен в Польше для отсутствия финансовых трудностей, не имеет единого ответа и зависит от многих условий: стиля жизни, семейных обстоятельств и индивидуальных потребностей человека.

деньги доходы финансы сбережения средняя зарплата
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
