Головна Економіка Скільки треба заробляти в Україні, щоб вважатися середнім класом

Скільки треба заробляти в Україні, щоб вважатися середнім класом

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 18:15
Хто вважається середнім класом в Україні та скільки для цього потрібно заробляти
Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

Середній клас вважають основою суспільства та економіки розвинутих держав. Проте його чисельність, зарплати та професії сильно відрізняються залежно від країни.

Про те, скільки потрібно заробляти в Україні у 2025 році, щоб вважатись середнім класом, у коментарі сайту Новини.LIVE пояснив фінансист Богдан Яремчик.

Читайте також:

Скільки в середньому заробляють українці у 2025 році

Експерт розповів, що за даними на липень 2025 року, середня зарплата при повній зайнятості в Україні становила близько 26,5 тис. грн, а медіанна — близько 25 тис. грн. Проте рівень зарплат суттєво відрізняється в різних регіонах: 

  • у столиці зарплати вищі;
  • в регіонах доходи значно нижчі.

Чи є середній клас в Україні

Яремчик зазначає, що через війну українці втратили близько чверті доходів, і довоєнний середній клас, який становив близько 17% населення, суттєво зменшився. 

"Загалом, якщо говорити про якесь комплексне дослідження щодо стану середнього класу у нашій державі під час війни, то воно не проводилося. Однак якщо врахувати, що з початком війни українці втратили близько чверті своїх доходів, то можна стверджувати, що той невеликий довоєнний прошарок десь до 17% суттєво скоротився", — переконаний фінансист.

Скільки потрібно заробляти в Україні, щоб вважатись середнім класом

За словами Богдана Яремчика, до середнього класу зазвичай відносять людей або родини, які заробляють більше за найменші доходи, але менше за найвищі.

"Якщо брати медіану близько 25 тисяч гривень, то середній клас може починатися десь з 1,2-1,5 медіани. Це може означати приблизно 30-35 тисяч гривень і вище, залежно від регіону", — переконаний експерт.

За його словами, сьогодні середній клас в Україні складають переважно працівники ІТ, телекомунікацій, фінансів та менеджери середніх і великих компаній.

Раніше ми писали, що в різних державах стандарти життя та розуміння достатку мають значні відмінності. В Україні розмір доходу, необхідний для комфорту, визначається низкою чинників.

Також ми розповідали, що у кожній країні формується власне уявлення про добробут і прийнятний рівень життя. Тому питання, який дохід потрібен у Польщі для відсутності фінансових труднощів, не має єдиної відповіді й залежить від багатьох умов: стилю життя, сімейних обставин та індивідуальних потреб людини.

гроші доходи фінанси заощадження середня зарплата
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
