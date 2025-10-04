Відео
Головна Економіка Середній клас в Україні та Польщі — скільки потрібно заробляти

Середній клас в Україні та Польщі — скільки потрібно заробляти

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 14:05
Дохід середнього класу — скільки заробляють та де працюють в Україні та Польщі
Люди працюють. Фото: Pexels

Середній клас — це основа і соціальна база в розвинутих країнах світу. Однак у кожній країні кількість цих людей, як і основні сфери, де вони працюють, різні. Також суттєво відрізняються і зарплати.

Новини.LIVE розбиралися, скільки потрібно заробляти щомісяця, щоб вважатися середнім класом в Україні та Польщі.

Читайте також:

Загалом, середній клас — це люди або домогосподарства, чиї доходи знаходяться між нижчою і верхньою межами заробітків, розповів Новини.LIVE фінансист Богдан Яремчик.

Їхні доходи, за словами експерта, достатні, щоб покривати не тільки базові потреби, але й освіту, охорону здоров’я, відпочинок, культурні заходи, а також мати резерви та певну стабільність.

"Часто використовується критерій доходу в процентах від медіанного доходу, тобто середина ряду зарплат (наприклад, від 67-75 % до 150-200 % медіани). Також враховуються освіта, зайнятість, власність (житло, можливо, автомобіль), спосіб життя, соціальна і культурна активність", — додав він.

Де працює середній клас у Польщі

Станом на березень 2025 року медіанна заробітна плата у Польщі становила 7 тисяч злотих на місяць (приблизно 1 900 доларів), розповіла Новини.LIVE польська фінансистка Марта Камінська.

"Якщо брати дохід, який вважається середнім класом, то, за даними Польського економічного інституту, це домогосподарства, чиї доходи від 67% до 200% медіани з еквівалентним доходом на члена сім’ї", — додала експертка. 

Вона зазначила, що приблизно 54% населення Польщі за цими критеріями формально належить до середнього класу. 

"Люди, які становлять середній клас у Польщі, переважно працюють у державному чи приватному секторі з офісною роботою, обслуговуванням, торгівлею, освітою, охороною здоров’я, технологіями, фінансами. Також середній клас широко представлений у містах, на великих чи середніх підприємствах, у сферах, де потрібна вища чи середня освіта", — пояснила Камінська.

Водночас вона підкреслила, що ціни у Польщі, особливо у великих містах, на житло, комунальні послуги, транспорт, продукти, навчання і медицину вищі, ніж у менш розвинутих регіонах. 

"Для того щоб жити "на середньому рівні", потрібно суттєво вищий дохід, ніж просто "не бути бідним", — підкреслила вона.

Що відбувається з зарплатами в Україні

Станом на липень цього року, за словами Богдана Яремчика, середня заробітна плата за умов повної зайнятості складала приблизно 26,5 тисячі гривень на місяць. А медіанна зарплата — близько 25 тисяч гривень.

Експерт підкреслив, що у цьому питанні є великі відмінності залежно від регіону: у Києві середня зарплата вища, в областях — значно нижча. 

"За експертними оцінками, частка середнього класу в Україні значно менша, ніж у Польщі. Загалом, якщо говорити про якесь комплексне дослідження щодо стану середнього класу у нашій державі під час війни, то воно не проводилося. Однак якщо врахувати, що з початком війни українці втратили близько чверті своїх доходів, то можна стверджувати, що той невеликий довоєнний прошарок десь до 17% суттєво скоротився. Однак наскільки — сказати важко", — додав Яремчик.

За його словами нині до середнього класу в Україні можна віднести людей, які працюють у сфері ІТ, телекомунікацій, фінансів, а також менеджмент середніх і великих підприємств.

Скільки треба заробляти в Україні та Польщі, щоб вважатися середнім класом

Польща

"Якщо ми беремо медіану приблизно 7 тисяч злотих, то середній клас може починатися десь з урахуванням 67-75% медіани (4 700-5 250 злотих) від 12 тисяч злотих (близько 3 300 доларів. — Ред.)", — розповіла польська фінансистка Марта Камінська.

Україна

В Україні ж, за словами фінансиста Богдана Яремчика, ситуація менш приваблива. 

"Якщо брати медіану близько 25 тисяч гривень, то середній клас може починатися десь з 1,2-1,5 медіани. Це може означати приблизно 30-35 тисяч гривень і вище, залежно від регіону", — пояснив експерт.

За його словами, якщо врахувати український курс долара і порівняти його щодо курсу злотий/долар, то український середній клас із зарплатою менше ніж 1 тисячі доларів програє у порівнянні.

Раніше ми розповідали, скільки потрібно заробляти українцям у 2025 році, щоб жити без фінансових обмежень. Також нагадаємо, у яких країнах Європи найвища середня зарплата та чому розмір суттєво відрізняється.

Настя Рейн - журналіст
Автор:
Настя Рейн
