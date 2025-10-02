Мінімальна сума для комфортного життя в Україні у 2025 — скільки потрібно заробляти

Людина тримає значну суму грошей. Фото: Unsplash

Рівень життя та поняття достатку у різних країнах суттєво відрізняються. В Україні те, скільки потрібно заробляти для комфортного життя, залежить від багатьох факторів.

Про те, скільки у 2025 році потрібно заробляти українцям, щоб жити без фінансових обмежень, сайту Новини.LIVE розповів фінансист Богдан Яремчик.

Скільки в середньому заробляють українці у 2025 році

У 2025 році середня зарплата в Україні становить близько 20–23 тисяч гривень (приблизно 500–600 доларів). За словами фінансиста, цього достатньо, щоб покрити базові потреби у великих містах, але для життя без економії потрібні значно більші доходи.

Яким має бути дохід для комфортного життя в Україні

Богдан Яремчик пояснює, аби не відчувати фінансових обмежень, потрібно отримувати приблизно у 2–3 рази більше середньої зарплати. Тож, залежно від складу сім'ї, у 2025 році для комфортного життя бажано мати такий дохід:

Якщо людина живе одна, для життя без суттєвих обмежень достатньо 40–50 тисяч гривень на місяць. Для сім’ї з однією дитиною потрібна сума близько 80 тисяч гривень на місяць, залежно від міста та додаткових витрат на навчання чи гуртки. Родині з чотирьох осіб дорослі повинні заробляти сумарно від 100 тисяч гривень на місяць, щоб мати змогу жити комфортно, відпочивати та відкладати кошти.

Експерт підкреслює, що такі доходи дозволяють не лише покривати базові потреби, а й жити без значних фінансових обмежень, мати вільний час та займатися улюбленими справами.

Раніше ми писали, що необхідна сума грошей на місяць, щоб жити без фінансових турбот в Польщі, залежить від способу життя, сімейного стану та особистих потреб конкретної людини.

Також ми розповідали, що у 2025 році мінімальна зарплата в Україні становить 8 тисяч гривень, але після податків працівники отримують менше. Спроби підвищити її до фактичного прожиткового мінімуму не мали успіху, тому рівень виплат залишиться незмінним до кінця року.