Мінімалка у жовтні — скільки “чистими” отримуватимуть українці та коли чекати на підвищення

У 2025 році мінімальна зарплата в Україні становить 8 тисяч гривень. Попри це, на руки працівники отримують значно менше через податкові відрахування. Спроби підняти "мінімалку" до рівня фактичного прожиткового мінімуму зазнали невдачі, тож розмір виплат залишиться незмінним до кінця року.

Про те, яку мінімальну зарплату отримуватимуть українці до кінця року та коли її розмір можуть підвищити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Який розмір мінімальної зарплати в Україні

У 2025 році мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 000 грн на місяць або 48 грн за годину. Таку норму закріплено в Законі "Про Державний бюджет на 2025 рік".

Втім, працівники отримують менше через обов’язкові відрахування. З цієї суми утримуються:

400 грн військового збору. 1 440 грн податку на доходи фізичних осіб.

У результаті "чистими" виходить 6 160 грн.

Чи мали підвищити мінімалку у 2025-му

Наприкінці квітня у Верховній Раді з’явився законопроєкт №13164-1, який пропонував поетапне зростання мінімальної зарплати до рівня фактичного прожиткового мінімуму для працездатних громадян (у березні 2025 року він складав 10 800 грн). Автори хотіли зменшити розрив між мінімалкою та реальною потребою у витратах.

Проте вже в травні документ не набрав необхідної підтримки та був знятий із розгляду. Це означає, що до кінця 2025 року мінімальна зарплата залишиться без змін.

Коли чекати зростання

У проєкті Державного бюджету на 2026 рік уряд пропонує переглянути соціальні стандарти, що впливатимуть як на доходи громадян, так і на податкові відрахування.

Зокрема, передбачено, що з 1 січня 2026 року мінімальна погодинна ставка становитиме 52 гривні, а місячна зарплата зросте до 8 647 гривень.

