Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Мінімалка у жовтні — скільки грошей отримають українці "на руки"

Мінімалка у жовтні — скільки грошей отримають українці "на руки"

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 09:21
Мінімалка у жовтні — скільки “чистими” отримуватимуть українці та коли чекати на підвищення
Жінка дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

У 2025 році мінімальна зарплата в Україні становить 8 тисяч гривень. Попри це, на руки працівники отримують значно менше через податкові відрахування. Спроби підняти "мінімалку" до рівня фактичного прожиткового мінімуму зазнали невдачі, тож розмір виплат залишиться незмінним до кінця року.

Про те, яку мінімальну зарплату отримуватимуть українці до кінця року та коли її розмір можуть підвищити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Який розмір мінімальної зарплати в Україні

У 2025 році мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 000 грн на місяць або 48 грн за годину. Таку норму закріплено в Законі "Про Державний бюджет на 2025 рік".

Втім, працівники отримують менше через обов’язкові відрахування. З цієї суми утримуються: 

  1. 400 грн військового збору. 
  2. 1 440 грн податку на доходи фізичних осіб.

У результаті "чистими" виходить 6 160 грн.

Чи мали підвищити мінімалку у 2025-му

Наприкінці квітня у Верховній Раді з’явився законопроєкт №13164-1, який пропонував поетапне зростання мінімальної зарплати до рівня фактичного прожиткового мінімуму для працездатних громадян (у березні 2025 року він складав 10 800 грн). Автори хотіли зменшити розрив між мінімалкою та реальною потребою у витратах.

Проте вже в травні документ не набрав необхідної підтримки та був знятий із розгляду. Це означає, що до кінця 2025 року мінімальна зарплата залишиться без змін.

Коли чекати зростання

У проєкті Державного бюджету на 2026 рік уряд пропонує переглянути соціальні стандарти, що впливатимуть як на доходи громадян, так і на податкові відрахування. 

Зокрема, передбачено, що з 1 січня 2026 року мінімальна погодинна ставка становитиме 52 гривні, а місячна зарплата зросте до 8 647 гривень.

Раніше ми писали, що внаслідок воєнних подій значна частина громадян України була вимушена покинути батьківщину. Найбільше переселенців живе та працює в Польщі та Німеччині.

Також ми розповідали, що мінімальна зарплата — це гарантований державою рівень оплати, нижче якого роботодавець не може нараховувати працівникові. У 2025 році цей показник залишився без змін, однак уже з початку 2026 року в Україні планується його підвищення.

виплати робота гроші мінімальна зарплата зарплатня
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації