Мінімальна зарплата у 2026 році — на скільки хочуть підвищити суму та як це вплине на українців

Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений рівень оплати праці, нижче якого роботодавець не має права платити працівнику. У 2025 цей показник вирішили не змінювати, проте з 1 січня 2026 року мінімалку в Україні можуть збільшити.

Про те, на скільки уряд пропонує підвищити розмір мінімальної зарплати у 2026 році, зазначається в Проєкті Закону про Державний бюджет України на 2026 рік.

На скільки можуть підвищити мінімалку в Україні у 2026 році

Мінімальна зарплата в Україні не змінювалась з 2024 року. Наразі вона становить 8 000 гривень. Однак у проєкті Державного бюджету на 2026 рік уряд запропонував оновлені соціальні стандарти, які вплинуть на доходи громадян та нарахування податків. Зокрема, з 1 січня 2026 року пропонується встановити:

мінімальну погодинну оплату праці — 52 грн;

мінімальну зарплату у місячному розмірі — 8 647 грн.

Що зміниться після підвищення мінімалки у 2026 році

Підвищення "мінімалки" впливає на цілу низку фінансових показників та соціальних виплат. Зокрема, воно визначає:

суму виплат за лікарняними;

розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

мінімальний рівень місячної зарплати та посадових окладів працівників;

нижню та верхню межу бази для нарахування єдиного соціального внеску;

обсяг податкових зобов’язань для ФОПів, самозайнятих осіб та членів фермерських господарств.

Крім того, мінімальна зарплата є базою для розрахунку штрафних санкцій у сфері трудового законодавства.

Ще одна важлива зміна стосується пенсій для громадян від 65 років, які мають достатній страховий стаж. Закон гарантує їм виплату у розмірі 40% від мінімальної заробітної плати. Отже, підвищення "мінімалки" автоматично збільшує й мінімальний рівень пенсійних нарахувань.

