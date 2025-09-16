Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Мінімалка у 2026 році — яку суму пропонує встановити уряд

Мінімалка у 2026 році — яку суму пропонує встановити уряд

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 11:16
Мінімальна зарплата у 2026 році — на скільки хочуть підвищити суму та як це вплине на українців
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений рівень оплати праці, нижче якого роботодавець не має права платити працівнику. У 2025 цей показник вирішили не змінювати, проте з 1 січня 2026 року мінімалку в Україні можуть збільшити.

Про те, на скільки уряд пропонує підвищити розмір мінімальної зарплати у 2026 році, зазначається в Проєкті Закону про Державний бюджет України на 2026 рік.

Реклама
Читайте також:

На скільки можуть підвищити мінімалку в Україні у 2026 році

Мінімальна зарплата в Україні не змінювалась з 2024 року. Наразі вона становить 8 000 гривень. Однак у проєкті Державного бюджету на 2026 рік уряд запропонував оновлені соціальні стандарти, які вплинуть на доходи громадян та нарахування податків. Зокрема, з 1 січня 2026 року пропонується встановити:

  • мінімальну погодинну оплату праці — 52 грн;
  • мінімальну зарплату у місячному розмірі — 8 647 грн.

Що зміниться після підвищення мінімалки у 2026 році

Підвищення "мінімалки" впливає на цілу низку фінансових показників та соціальних виплат. Зокрема, воно визначає:

  • суму виплат за лікарняними;
  • розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • мінімальний рівень місячної зарплати та посадових окладів працівників;
  • нижню та верхню межу бази для нарахування єдиного соціального внеску;
  • обсяг податкових зобов’язань для ФОПів, самозайнятих осіб та членів фермерських господарств.

Крім того, мінімальна зарплата є базою для розрахунку штрафних санкцій у сфері трудового законодавства.

Ще одна важлива зміна стосується пенсій для громадян від 65 років, які мають достатній страховий стаж. Закон гарантує їм виплату у розмірі 40% від мінімальної заробітної плати. Отже, підвищення "мінімалки" автоматично збільшує й мінімальний рівень пенсійних нарахувань.

Раніше ми писали, що бойові дії змусили багатьох українців виїхати за кордон, найбільше їх прийняли Польща та Німеччина. Там нині мешкають і працюють сотні тисяч наших громадян.

Також ми розповідали, що відповідно до держбюджету-2025 (Закон №4059-IX від 19.11.2024), підвищення прожиткового мінімуму та "мінімалки" цього року не передбачене. Отже, протягом всього 2025 року мінімальна зарплата становитиме 8 000 грн.

держбюджет зарплати гроші мінімальна зарплата доходи
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації