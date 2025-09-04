Мінімалка в Україні та країнах ЄС — на які суми розраховувати у вересні

Дівчина тримає євро в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні та в більшості країн ЄС влада визначає мінімальний рівень оплати праці для всіх працівників. Вона може встановлюватись як в погодинному, так і у місячному розмірі.

Про те, які мінімальні зарплати гарантують працівникам Україна та країни ЄС у вересні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Яку мінімалку отримуватимуть українці у вересні

За даними Пенсійного фонду, у 2025 році мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 грн (166 євро). Але на руки працівники отримують менше через обов’язкові податки:

5% військового збору — 400 грн;

18% податку на доходи фізичних осіб — 1 440 грн.

В результаті "чиста" зарплата складає всього 6 160 грн (близько 127 євро).

Крім цього, роботодавець сплачує внески до Пенсійного фонду — 22% від мінімальної зарплати, тобто ще 1 760 грн, яка не входить у зарплату на руки, але зараховується у трудовий стаж. Таким чином, фактичні витрати роботодавця на працівника з мінімалкою становлять 9 760 грн.

Мінімальна зарплата в країнах ЄС у 2025 році

На офіційному сайті Профспілок працівників освіти і науки України зазначається, що у 2025 році мінімальні зарплати офіційно є у 22 з 27 держав ЄС. Винятки — Данія, Італія, Австрія, Фінляндія та Швеція. У інших країнах суми такі:

Менше ніж 1 000 євро на місяць: Болгарія (551 євро), Угорщина (707 євро), Латвія (740 євро), Румунія (814 євро), Чехія (826 євро), Естонія (886 євро), Мальта (961 євро). Від 1 000 євро до 1 500 євро: Кіпр (1 000 євро), Португалія (1 015 євро), Польща (1 091 євро), Словенія (1 278 євро), Іспанія (1 381 євро). Найвищі показники: Франція (1 802 євро), Бельгія (2 070 євро), Німеччина (2 161 євро), Нідерланди (2 193 євро), Ірландія (2 282 євро), Люксембург (2 638 євро).

Варто зазначити, що мінімальні зарплати в ЄС вказують в брутто-форматі. Після сплати всіх податків та зборів, працівники на руки отримують значно менші суми.

Окрім того, якщо дивитися на купівельну спроможність, різниця між країнами зменшується. Наприклад, у Люксембурзі номінальна зарплата майже в 5 разів вища, ніж у Болгарії, але після врахування стандартів життя вона більша лише у 2,3 раза.

Раніше ми писали, що за інформацією Євростату, середній місячний дохід у Туреччині складає приблизно 873 євро (приблизно 42 тис. грн). Це найнижчий показник серед усіх країн, що прагнуть вступити до ЄС, і єдина держава, де середня зарплата не перевищує позначку в 1 000 євро.

Також ми розповідали, що у 2026 році мінімальна заробітна плата в Україні підвищиться з 8 000 до 8 688 грн. Навіть таке, на перший погляд, незначне збільшення матиме низку наслідків — від зміни податкового навантаження для ФОПів до росту пенсій та збільшення штрафів для роботодавців.