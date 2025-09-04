Минималка в Украине и странах ЕС — на какие суммы рассчитывать в сентябре

Девушка держит евро в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине и в большинстве стран ЕС власть определяет минимальный уровень оплаты труда для всех работников. Она может устанавливаться как в почасовом, так и в месячном размере.

О том, какие минимальные зарплаты гарантируют работникам Украина и страны ЕС в сентябре, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какую минималку будут получать украинцы в сентябре

По данным Пенсионного фонда, в 2025 году минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 грн (166 евро). Но на руки работники получают меньше из-за обязательных налогов:

5% военного сбора — 400 грн;

18% налога на доходы физических лиц — 1 440 грн.

В результате "чистая" зарплата составляет всего 6 160 грн (около 127 евро).

Кроме этого, работодатель платит взносы в Пенсионный фонд — 22% от минимальной зарплаты, то есть еще 1 760 грн, которая не входит в зарплату на руки, но засчитывается в трудовой стаж. Таким образом, фактические расходы работодателя на работника с минималкой составляют 9 760 грн.

Минимальная зарплата в странах ЕС в 2025 году

На официальном сайте Профсоюзов работников образования и науки Украины отмечается, что в 2025 году минимальные зарплаты официально есть в 22 из 27 государств ЕС. Исключения — Дания, Италия, Австрия, Финляндия и Швеция. В других странах суммы следующие:

Менее 1 000 евро в месяц: Болгария (551 евро), Венгрия (707 евро), Латвия (740 евро), Румыния (814 евро), Чехия (826 евро), Эстония (886 евро), Мальта (961 евро). От 1 000 евро до 1 500 евро: Кипр (1 000 евро), Португалия (1 015 евро), Польша (1 091 евро), Словения (1 278 евро), Испания (1 381 евро). Самые высокие показатели: Франция (1 802 евро), Бельгия (2 070 евро), Германия (2 161 евро), Нидерланды (2 193 евро), Ирландия (2 282 евро), Люксембург (2 638 евро).

Стоит отметить, что минимальные зарплаты в ЕС указывают в брутто-формате. После уплаты всех налогов и сборов, работники на руки получают значительно меньшие суммы.

Кроме того, если смотреть на покупательную способность, разница между странами уменьшается. Например, в Люксембурге номинальная зарплата почти в 5 раз выше, чем в Болгарии, но после учета стандартов жизни она больше только в 2,3 раза.

Ранее мы писали, что по информации Евростата, средний месячный доход в Турции составляет примерно 873 евро (примерно 42 тыс. грн). Это самый низкий показатель среди всех стран, стремящихся вступить в ЕС, и единственное государство, где средняя зарплата не превышает отметку в 1 000 евро.

Также мы рассказывали, что в 2026 году минимальная заработная плата в Украине повысится с 8 000 до 8 688 грн. Даже такое, на первый взгляд, незначительное увеличение будет иметь ряд последствий — от изменения налоговой нагрузки для ФЛП до роста пенсий и увеличения штрафов для работодателей.