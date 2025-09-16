Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Минималка в 2026 году — какую сумму предлагают установить

Минималка в 2026 году — какую сумму предлагают установить

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 11:16
Минимальная зарплата в 2026 году — на сколько хотят повысить сумму и как это повлияет на украинцев
Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новости.LIVE

Минимальная заработная плата — это законодательно установленный уровень оплаты труда, ниже которого работодатель не имеет права платить работнику. В 2025 этот показатель решили не менять, однако с 1 января 2026 года минималку в Украине могут увеличить.

О том, на сколько правительство предлагает повысить размер минимальной зарплаты в 2026 году, отмечается в Проекте Закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год.

Реклама
Читайте также:

На сколько могут повысить минималку в Украине в 2026 году

Минимальная зарплата в Украине не менялась с 2024 года. Сейчас она составляет 8 000 гривен. Однако в проекте Государственного бюджета на 2026 год правительство предложило обновленные социальные стандарты, которые повлияют на доходы граждан и начисления налогов. В частности, с 1 января 2026 года предлагается установить:

  • минимальную почасовую оплату труда — 52 грн;
  • минимальную зарплату в месячном размере — 8 647 грн.

Что изменится после повышения минималки в 2026 году

Повышение "минималки" влияет на целый ряд финансовых показателей и социальных выплат. В частности, оно определяет:

  • сумму выплат по больничным;
  • размер пособия по беременности и родам;
  • минимальный уровень месячной зарплаты и должностных окладов работников;
  • нижнюю и верхнюю границу базы для начисления единого социального взноса;
  • объем налоговых обязательств для ФЛП, самозанятых лиц и членов фермерских хозяйств.

Кроме того, минимальная зарплата является базой для расчета штрафных санкций в сфере трудового законодательства.

Еще одно важное изменение касается пенсий для граждан от 65 лет, которые имеют достаточный страховой стаж. Закон гарантирует им выплату в размере 40% от минимальной заработной платы. Следовательно, повышение "минималки" автоматически увеличивает и минимальный уровень пенсионных начислений.

Ранее мы писали, что боевые действия заставили многих украинцев выехать за границу, больше всего их приняли Польша и Германия. Там сейчас живут и работают сотни тысяч наших граждан.

Также мы рассказывали, что согласно госбюджету-2025 (Закон №4059-IX от 19.11.2024), повышение прожиточного минимума и "минималки" в этом году не предусмотрено. Следовательно, в течение всего 2025 года минимальная зарплата будет составлять 8 000 грн.

госбюджет зарплаты деньги минимальная зарплата доходы
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации