Минимальная зарплата в 2026 году — на сколько хотят повысить сумму и как это повлияет на украинцев

Минимальная заработная плата — это законодательно установленный уровень оплаты труда, ниже которого работодатель не имеет права платить работнику. В 2025 этот показатель решили не менять, однако с 1 января 2026 года минималку в Украине могут увеличить.

О том, на сколько правительство предлагает повысить размер минимальной зарплаты в 2026 году, отмечается в Проекте Закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год.

На сколько могут повысить минималку в Украине в 2026 году

Минимальная зарплата в Украине не менялась с 2024 года. Сейчас она составляет 8 000 гривен. Однако в проекте Государственного бюджета на 2026 год правительство предложило обновленные социальные стандарты, которые повлияют на доходы граждан и начисления налогов. В частности, с 1 января 2026 года предлагается установить:

минимальную почасовую оплату труда — 52 грн;

минимальную зарплату в месячном размере — 8 647 грн.

Что изменится после повышения минималки в 2026 году

Повышение "минималки" влияет на целый ряд финансовых показателей и социальных выплат. В частности, оно определяет:

сумму выплат по больничным;

размер пособия по беременности и родам;

минимальный уровень месячной зарплаты и должностных окладов работников;

нижнюю и верхнюю границу базы для начисления единого социального взноса;

объем налоговых обязательств для ФЛП, самозанятых лиц и членов фермерских хозяйств.

Кроме того, минимальная зарплата является базой для расчета штрафных санкций в сфере трудового законодательства.

Еще одно важное изменение касается пенсий для граждан от 65 лет, которые имеют достаточный страховой стаж. Закон гарантирует им выплату в размере 40% от минимальной заработной платы. Следовательно, повышение "минималки" автоматически увеличивает и минимальный уровень пенсионных начислений.

