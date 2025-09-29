Минималка в октябре — сколько "чистыми" будут получать украинцы и когда ждать повышения

Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

В 2025 году минимальная зарплата в Украине составляет 8 тысяч гривен. Несмотря на это, на руки работники получают значительно меньше из-за налоговых отчислений. Попытки поднять "минималку" до уровня фактического прожиточного минимума потерпели неудачу, поэтому размер выплат останется неизменным до конца года.

О том, какую минимальную зарплату будут получать украинцы до конца года и когда ее размер могут повысить, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Какой размер минимальной зарплаты в Украине

В 2025 году минимальная заработная плата в Украине составляет 8 000 грн в месяц или 48 грн в час. Такая норма закреплена в Законе "О Государственном бюджете на 2025 год".

Впрочем, работники получают меньше из-за обязательных отчислений. Из этой суммы удерживаются:

400 грн военного сбора. 1 440 грн налога на доходы физических лиц.

В результате "чистыми" получается 6 160 грн.

Должны ли были повысить минималку в 2025-м

В конце апреля в Верховной Раде появился законопроект №13164-1, который предлагал поэтапный рост минимальной зарплаты до уровня фактического прожиточного минимума для трудоспособных граждан (в марте 2025 года он составлял 10 800 грн). Авторы хотели уменьшить разрыв между минималкой и реальной потребностью в расходах.

Однако уже в мае документ не набрал необходимой поддержки и был снят с рассмотрения. Это означает, что до конца 2025 года минимальная зарплата останется без изменений.

Когда ждать роста

В проекте Государственного бюджета на 2026 год правительство предлагает пересмотреть социальные стандарты, которые будут влиять как на доходы граждан, так и на налоговые отчисления.

В частности, предусмотрено, что с 1 января 2026 года минимальная почасовая ставка составит 52 гривны, а месячная зарплата вырастет до 8 647 гривен.

Ранее мы писали, что в результате военных событий значительная часть граждан Украины была вынуждена покинуть родину. Больше всего переселенцев живет и работает в Польше и Германии.

Также мы рассказывали, что минимальная зарплата — это гарантированный государством уровень оплаты, ниже которого работодатель не может начислять работнику. В 2025 году этот показатель остался без изменений, однако уже с начала 2026 года в Украине планируется его повышение.