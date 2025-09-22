Финансы во время войны — какую сумму наличных безопасно держать дома при доходе до 100 тыс. грн

Конверт с деньгами. Фото: УНИАН

Иметь под рукой запас наличных всегда удобно. Во время отключения света или технических проблем с банковскими приложениями именно бумажные деньги могут стать настоящим спасением. Но в нынешних условиях, когда враг регулярно обстреливает украинские города, держать дома большие суммы не советуют.

О том, какую сумму наличных можно хранить дома при доходе до 100 тыс. грн в месяц, в комментарии Новости.LIVE рассказала финансовый советник Елена Коник.

Какую сумму наличных эксперты советуют держать дома

По ее словам, украинцам нужно определиться с суммой, которую стоит иметь в кошельке или дома, чтобы чувствовать себя уверенно, но в то же время не подвергать себя рискам. Речь идет не о сбережениях или финансовой подушке, а именно о так называемом "резервном денежном запасе".

Елена Коник рассказала, что большинство украинцев держат в доме средства, рассчитанные на несколько дней — обычно от трех до семи. Их тратят преимущественно на продукты, транспорт и другие ежедневные нужды. Однако эксперт советует иметь больший резерв.

"В целом лучше держать запас наличных, равный 1-1,5 месячных расходов семьи. Все, что выше — переводить на банковские счета, депозиты или распределять в различные финансовые инструменты", — убеждена эксперт.

Сколько наличных держать дома при доходе до 100 тыс. грн

Елена Коник уточнила, что для украинцев, у которых месячный доход не превышает 100 тыс. грн, сумма наличных дома может варьироваться в таких пределах:

Максимальная сумма — 30-40 тысяч гривен. Минимальная сумма — 7-10 тысяч гривен. Она поможет быстро решать повседневные вопросы в случае сбоев в банковской системе или отсутствия связи.

"Эффективными местами для хранения наличности является сейф, или в наших реалиях — огнеупорные хранилища, которые могут спасти и наличные, и документы или драгоценности в случае пожара", — отмечает финансовый консультант.

Если сейфа нет, эксперт советует разделить деньги на несколько частей и спрятать в разных незаметных местах. И главное — никому не рассказывать, где именно они лежат.

