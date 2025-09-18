Сколько наличных держать дома, если вы зарабатываете до 40 тыс. грн

Девушка держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Всегда удобно иметь немного наличных денег дома. Она помогает в непредвиденных ситуациях, например, когда нет электричества или не работают банковские приложения. Но хранить большие суммы наличных украинцам опасно, особенно в условиях, когда обстрелы гражданских городов происходят чуть ли не ежедневно.

О том, какую сумму наличных можно хранить дома украинцам, у которых доход не превышает 40 тыс. грн в месяц, с сайтом Новини.LIVE поделилась финансовый консультант Елена Коник.

Почему не стоит все деньги держать дома в наличной форме

Она объяснила, что важно найти оптимальный баланс, ведь денег должно быть дома столько, чтобы это было и удобно, и безопасно. Речь идет о своеобразном "тревожном денежном чемоданчике", а не о полноценной финансовой подушке безопасности.

"В целом лучше держать запас наличных, равный 1-1,5 месячных расходов семьи", — убеждена эксперт по финансам.

Остальные средства лучше переводить на банковские счета, депозиты или распределять по разным финансовым инструментам.

Сколько наличных держать дома при доходе до 40 тыс. грн в месяц

По словам Елены Коник, минимальная сумма для срочных нужд составляет 4-5 тысяч гривен. Максимальная — 15-20 тысяч гривен.

По ее словам, чтобы безопасно хранить деньги дома наиболее надежным вариантом является сейф или, в условиях нашей реальности, огнеупорное хранилище, которое в случае пожара защитит ваши:

деньги;

документы;

драгоценности.

Если сейфа нет, можно распределить средства по нескольким скрытым местам, которые не будут привлекать внимание. И, конечно, не стоит раскрывать никому, где именно вы держите наличные.

