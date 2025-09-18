Видео
Главная Экономика Наличные под рукой — сколько денег держать при доходе 40 тыс. грн

Наличные под рукой — сколько денег держать при доходе 40 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 07:15
Сколько наличных держать дома, если вы зарабатываете до 40 тыс. грн
Девушка держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Всегда удобно иметь немного наличных денег дома. Она помогает в непредвиденных ситуациях, например, когда нет электричества или не работают банковские приложения. Но хранить большие суммы наличных украинцам опасно, особенно в условиях, когда обстрелы гражданских городов происходят чуть ли не ежедневно.

О том, какую сумму наличных можно хранить дома украинцам, у которых доход не превышает 40 тыс. грн в месяц, с сайтом Новини.LIVE поделилась финансовый консультант Елена Коник.

Читайте также:

Почему не стоит все деньги держать дома в наличной форме

Она объяснила, что важно найти оптимальный баланс, ведь денег должно быть дома столько, чтобы это было и удобно, и безопасно. Речь идет о своеобразном "тревожном денежном чемоданчике", а не о полноценной финансовой подушке безопасности.

"В целом лучше держать запас наличных, равный 1-1,5 месячных расходов семьи", — убеждена эксперт по финансам.

Остальные средства лучше переводить на банковские счета, депозиты или распределять по разным финансовым инструментам.

Сколько наличных держать дома при доходе до 40 тыс. грн в месяц

По словам Елены Коник, минимальная сумма для срочных нужд составляет 4-5 тысяч гривен. Максимальная — 15-20 тысяч гривен.

По ее словам, чтобы безопасно хранить деньги дома наиболее надежным вариантом является сейф или, в условиях нашей реальности, огнеупорное хранилище, которое в случае пожара защитит ваши:

  • деньги;
  • документы;
  • драгоценности.

Если сейфа нет, можно распределить средства по нескольким скрытым местам, которые не будут привлекать внимание. И, конечно, не стоит раскрывать никому, где именно вы держите наличные.

Ранее мы писали, что вопрос финансирования потребностей ребенка встает в большинстве семей сразу после его рождения. Родители стремятся обеспечить малыша всем необходимым: питанием, одеждой и возможностями для развития.

Также мы рассказывали, что иногда школы просят родителей делать взносы в школьные фонды или на поддержку связанных организаций. Отказ от таких платежей иногда приводит даже к отказу в зачислении ребенка.

деньги финансы наличка сбережения финансовая грамотность
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
