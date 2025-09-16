Наличные во время войны — какую сумму можно хранить дома при доходе до 20 тыс. грн

Человек снял наличные деньги. Фото: Новини.LIVE

В современном мире большинство финансовых операций происходят через карты или онлайн-сервисы. Однако вопрос сохранения наличных денег дома все еще остается актуальным. Для кого-то она нужна на мелкие ежедневные расходы, для других — это своеобразная "финансовая подушка" на случай непредвиденных ситуаций или перебоев в работе банков.

О том, какую сумму наличных стоит иметь под рукой украинцам с доходом до 20 тысяч гривен в месяц, в комментарии сайту Новини.LIVE объяснила финансовый консультант Елена Коник.

Реклама

Читайте также:

Почему держать все деньги дома не стоит

Иметь дома наличные действительно удобно. В случае аварийных ситуаций, например, отключения света или технических проблем в банковских приложениях, наличие "живых" денег может стать спасательным кругом. В то же время когда существует реальная опасность для жизни или имущества, например из-за обстрелов, хранить большие суммы наличных дома опасно.

"Именно поэтому нужно искать баланс между тем, сколько нужно хранить денег дома, чтобы это было и комфортно, и безопасно. Ведь здесь речь идет именно о неком "тревожном денежном чемоданчике", а не финансовой подушке безопасности", — пояснила Коник.

По ее словам, большинство украинцев хранят дома средства на 3-7 дней, тратя их на повседневные нужды:

транспорт;

питание;

мелкие покупки.

Однако оптимально иметь наличные, равные 1-1,5 месячным расходам семьи. Все, что сверх этой суммы, лучше размещать на банковских счетах, депозитах или обратиться к другим финансовым инструментам.

Сколько наличных нужно иметь дома при доходе менее 20 тыс. грн

Что касается украинцев с доходом до 20 тысяч гривен в месяц, Коник советует откладывать такие суммы:

Минимально: 2-3 тысячи гривен, чтобы хватило на базовые потребности нескольких дней. Максимально: до 10 тысяч гривен, чтобы покрыть расходы за месяц в случае блокировки карты.

Она объяснила, что хранить больше смысла нет, ведь деньги быстро теряют стоимость, а риски перевешивают выгоду.

Ранее мы писали, что перед поездкой в Польшу, украинцам важно заранее ознакомиться с правилами и ограничениями, чтобы избежать лишних трудностей на границе. Одним из ключевых аспектов является подтверждение вашей финансовой состоятельности.

Также мы рассказывали, что комфорт жизни у каждого свой: для кого-то это только базовые потребности, а для других — возможность экономить на путешествия, обучение или хобби. Поэтому часто возникает вопрос, какой доход нужен двум взрослым в Украине, чтобы не ограничивать себя в расходах.