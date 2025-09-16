Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Доход до 20 тыс. грн — какую сумму наличных стоит держать дома

Доход до 20 тыс. грн — какую сумму наличных стоит держать дома

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 17:12
Наличные во время войны — какую сумму можно хранить дома при доходе до 20 тыс. грн
Человек снял наличные деньги. Фото: Новини.LIVE

В современном мире большинство финансовых операций происходят через карты или онлайн-сервисы. Однако вопрос сохранения наличных денег дома все еще остается актуальным. Для кого-то она нужна на мелкие ежедневные расходы, для других — это своеобразная "финансовая подушка" на случай непредвиденных ситуаций или перебоев в работе банков.

О том, какую сумму наличных стоит иметь под рукой украинцам с доходом до 20 тысяч гривен в месяц, в комментарии сайту Новини.LIVE объяснила финансовый консультант Елена Коник.

Реклама
Читайте также:

Почему держать все деньги дома не стоит

Иметь дома наличные действительно удобно. В случае аварийных ситуаций, например, отключения света или технических проблем в банковских приложениях, наличие "живых" денег может стать спасательным кругом. В то же время когда существует реальная опасность для жизни или имущества, например из-за обстрелов, хранить большие суммы наличных дома опасно.

"Именно поэтому нужно искать баланс между тем, сколько нужно хранить денег дома, чтобы это было и комфортно, и безопасно. Ведь здесь речь идет именно о неком "тревожном денежном чемоданчике", а не финансовой подушке безопасности", — пояснила Коник.

По ее словам, большинство украинцев хранят дома средства на 3-7 дней, тратя их на повседневные нужды:

  • транспорт;
  • питание;
  • мелкие покупки.

Однако оптимально иметь наличные, равные 1-1,5 месячным расходам семьи. Все, что сверх этой суммы, лучше размещать на банковских счетах, депозитах или обратиться к другим финансовым инструментам.

Сколько наличных нужно иметь дома при доходе менее 20 тыс. грн

Что касается украинцев с доходом до 20 тысяч гривен в месяц, Коник советует откладывать такие суммы:

  1. Минимально: 2-3 тысячи гривен, чтобы хватило на базовые потребности нескольких дней.
  2. Максимально: до 10 тысяч гривен, чтобы покрыть расходы за месяц в случае блокировки карты.

Она объяснила, что хранить больше смысла нет, ведь деньги быстро теряют стоимость, а риски перевешивают выгоду.

Ранее мы писали, что перед поездкой в Польшу, украинцам важно заранее ознакомиться с правилами и ограничениями, чтобы избежать лишних трудностей на границе. Одним из ключевых аспектов является подтверждение вашей финансовой состоятельности.

Также мы рассказывали, что комфорт жизни у каждого свой: для кого-то это только базовые потребности, а для других — возможность экономить на путешествия, обучение или хобби. Поэтому часто возникает вопрос, какой доход нужен двум взрослым в Украине, чтобы не ограничивать себя в расходах.

деньги финансы наличка сбережения финансовая грамотность
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации