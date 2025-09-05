Видео
Минимальная сумма наличных для въезда в Словакию — сколько взять

Минимальная сумма наличных для въезда в Словакию — сколько взять

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 13:45
Пересечение границы со Словакией — какую минимальную сумму надо показать, чтобы пропустили
Деньги в руках. Фото: Unsplash

Планируя выезд из Украины, необходимо убедиться в наличии минимальной суммы наличных. Потому что в пункте пропуска могут потребовать подтверждения платежеспособности иностранца. Если денег будет недостаточно, человеку нередко отказывают в пересечении границы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какую сумму минимум надо показать в сентябре 2025 года для въезда в Словакию.

Читайте также:

Минимальная сумма на словацкой границе

Довольно часто иностранцев разворачивают на границе, если у них нет даже минимальной суммы наличных на весь период пребывания в стране. Такую проверку проводят не всегда, но лучше обезопасить себя от потенциальных проблем, накопив по крайней мере допустимый минимум.

Что касается Словакии, то на границе, кроме обязательных документов (действительного биометрического паспорта и медицинского страхования), могут потребовать подтверждение финансовой состоятельности. Согласно информации на сайте туристической компании 24 Meridian, стоит взять в путешествие минимум 56 евро на каждый день пребывания.

Другими словами, если ваша поездка продлится неделю, то в кошельке должно быть минимум 392 евро по состоянию на сентябрь 2025 года. Но лучше не испытывать судьбу и накопить больше. Тогда пограничники точно не будут иметь претензий относительно вашего финансового положения.

Как подтвердить платежеспособность

Лучший способ — просто показать сотрудникам пункта пропуска наличные деньги. Также подойдут банковские выписки о балансе на счетах. Но помните, что закон обязывает осуществлять письменное декларирование денег сверх установленного лимита 10 000 евро в эквиваленте. За уклонение от этого требования украинцам грозят штрафы.

Не помешает иметь при себе подтверждение цели поездки. Для туристов — бронирование гостиничного номера и карты с запланированными маршрутами, для студентов — документ о зачислении на обучение или студенческий билет, для сотрудников — трудовой договор или приглашение от работодателя.

Напомним, украинцы могут легко потерять доллары на границе из-за одной ошибки. Закон разрешает вывозить из Украины наличные в эквиваленте до 10 000 евро, иначе сумму превышения необходимо письменно декларировать.

Также мы писали, что с 12 октября 2025 года украинцы будут пересекать границы Европейского Союза по новым правилам. Штампы в паспорте заменит электронный реестр EES с биометрией и фиксацией всех поездок.

Автор:
Елизавета Супивская
Автор:
Елизавета Супивская
