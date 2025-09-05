Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Мінімальна сума готівки для в'їзду в Словаччину — скільки взяти

Мінімальна сума готівки для в'їзду в Словаччину — скільки взяти

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 13:45
Перетин кордону зі Словаччиною — яку мінімальну суму треба показати, щоб пропустили
Гроші в руках. Фото: Unsplash

Плануючи виїзд з України, необхідно пересвідчитися в наявності мінімальної суми готівки. Бо в пункті пропуску можуть вимагати підтвердження платоспроможності іноземця. Якщо грошей буде недостатньо, людині нерідко відмовляють в перетині кордону.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яку суму щонайменше треба показати у вересні 2025 року для в’їзду в Словаччину.

Реклама
Читайте також:

Мінімальна сума на словацькому кордоні

Доволі часто іноземців розвертають на кордоні, якщо в них немає навіть мінімальної суми готівки на весь період перебування в країні. Таку перевірку проводять не завжди, але краще убезпечити себе від потенційних проблем, накопичивши принаймні допустимий мінімум.

Що стосується Словаччини, то на кордоні, окрім обов’язкових документів (дійсного біометричного паспорта і медичного страхування), можуть вимагати підтвердження фінансової спроможності. Згідно з інформацією на сайті туристичної компанії 24 Meridian, варто взяти в подорож щонайменше 56 євро на кожен день перебування.

Іншими словами, якщо ваша поїздка триватиме тиждень, то в гаманці повинно бути мінімум 392 євро станом на вересень 2025 року. Але краще не випробовувати долю і накопичити більше. Тоді прикордонники точно не матимуть претензій стосовно вашого фінансового становища.

Як підтвердити платоспроможність

Найкращий спосіб — просто показати працівникам пункту пропуску готівку. Також підійдуть банківські виписки про баланси на рахунках. Але пам’ятайте, що закон зобов’язує здійснювати письмове декларування коштів понад становлений ліміт 10 000 євро в еквіваленті. За ухилення від цієї вимоги українцям загрожують штрафи.

Не завадить мати при собі підтвердження мети поїздки. Для туристів — бронювання готельного номера і карти з запланованими маршрутами, для студентів — документ про зарахування на навчання або студентський квиток, для працівників — трудовий договір або запрошення від роботодавця.

Нагадаємо, українці можуть легко втратити долари на кордоні через одну помилку. Закон дозволяє вивозити з України готівку в еквіваленті до 10 000 євро, інакше суму перевищення необхідно письмово декларувати.

Також ми писали, що з 12 жовтня 2025 року українці перетинатимуть кордони Європейського Союзу за новими правилами. Штампи у паспорті замінить електронний реєстр EES із біометрією та фіксацією всіх поїздок.

кордон Словаччина гроші фінанси виїзд за кордон
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації