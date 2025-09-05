Перетин кордону зі Словаччиною — яку мінімальну суму треба показати, щоб пропустили

Гроші в руках. Фото: Unsplash

Плануючи виїзд з України, необхідно пересвідчитися в наявності мінімальної суми готівки. Бо в пункті пропуску можуть вимагати підтвердження платоспроможності іноземця. Якщо грошей буде недостатньо, людині нерідко відмовляють в перетині кордону.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яку суму щонайменше треба показати у вересні 2025 року для в’їзду в Словаччину.

Мінімальна сума на словацькому кордоні

Доволі часто іноземців розвертають на кордоні, якщо в них немає навіть мінімальної суми готівки на весь період перебування в країні. Таку перевірку проводять не завжди, але краще убезпечити себе від потенційних проблем, накопичивши принаймні допустимий мінімум.

Що стосується Словаччини, то на кордоні, окрім обов’язкових документів (дійсного біометричного паспорта і медичного страхування), можуть вимагати підтвердження фінансової спроможності. Згідно з інформацією на сайті туристичної компанії 24 Meridian, варто взяти в подорож щонайменше 56 євро на кожен день перебування.

Іншими словами, якщо ваша поїздка триватиме тиждень, то в гаманці повинно бути мінімум 392 євро станом на вересень 2025 року. Але краще не випробовувати долю і накопичити більше. Тоді прикордонники точно не матимуть претензій стосовно вашого фінансового становища.

Як підтвердити платоспроможність

Найкращий спосіб — просто показати працівникам пункту пропуску готівку. Також підійдуть банківські виписки про баланси на рахунках. Але пам’ятайте, що закон зобов’язує здійснювати письмове декларування коштів понад становлений ліміт 10 000 євро в еквіваленті. За ухилення від цієї вимоги українцям загрожують штрафи.

Не завадить мати при собі підтвердження мети поїздки. Для туристів — бронювання готельного номера і карти з запланованими маршрутами, для студентів — документ про зарахування на навчання або студентський квиток, для працівників — трудовий договір або запрошення від роботодавця.

