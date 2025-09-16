Відео
Головна Економіка Дохід до 20 тис. грн — яку суму готівки варто тримати вдома

Дохід до 20 тис. грн — яку суму готівки варто тримати вдома

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 17:12
Готівка під час війни — яку суму можна зберігати вдома при доході до 20 тис. грн
Людина зняла готівку. Фото: Новини.LIVE

У сучасному світі більшість фінансових операцій відбуваються через картки або онлайн-сервіси. Проте питання збереження готівки вдома все ще залишається актуальним. Для когось вона потрібна на дрібні щоденні витрати, для інших — це своєрідна "фінансова подушка" на випадок непередбачених ситуацій або перебоїв у роботі банків.

Про те, яку суму готівки варто мати під рукою українцям з доходом до 20 тисяч гривень на місяць, в коментарі сайту Новини.LIVE пояснила фінансова консультантка Олена Коник.

Читайте також:

Чому тримати всі гроші вдома не варто

Мати вдома готівку справді зручно. У разі аварійних ситуацій, наприклад, відключення світла або технічних проблем у банківських додатках, наявність "живих" грошей може стати рятівним колом. Водночас коли існує реальна небезпека для життя чи майна, як-от через обстріли, зберігати великі суми готівки вдома небезпечно.

"Саме тому потрібно шукати баланс між тим, скільки потрібно зберігати грошей вдома, щоб це було і комфортно, і безпечно. Адже тут йдеться саме про таку собі "тривожну грошову валізку", а не фінансову подушку безпеки", — пояснила Коник.

За її словами, більшість українців зберігають вдома кошти на 3–7 днів, витрачаючи їх на повсякденні потреби: 

  • транспорт;
  • харчування;
  • дрібні покупки.

Однак оптимально мати готівку, що дорівнює 1–1,5 місячним витратам родини. Все, що понад цю суму, краще розміщувати на банківських рахунках, депозитах або звернутись до інших фінансових інструментів.

Скільки готівки потрібно мати вдома при доході менше ніж 20 тис. грн

Що стосується українців із доходом до 20 тисяч гривень на місяць, Коник радить відкладати такі суми:

  1. Мінімально: 2–3 тисячі гривень, щоб вистачило на базові потреби кількох днів.
  2. Максимально: до 10 тисяч гривень, щоб покрити витрати за місяць у разі блокування картки.

Вона пояснила, що зберігати більше сенсу немає, адже гроші швидко втрачають вартість, а ризики переважають вигоду.

Раніше ми писали, що перед поїздкою до Польщі, українцям важливо заздалегідь ознайомитися з правилами та обмеженнями, щоб уникнути зайвих труднощів на кордоні. Одним із ключових аспектів є підтвердження вашої фінансової спроможності.

Також ми розповідали, що комфорт життя у кожного свій: для когось це лише базові потреби, а для інших — можливість економити на подорожі, навчання чи хобі. Тому часто виникає питання, який дохід потрібен двом дорослим в Україні, щоб не обмежувати себе у витратах.

гроші фінанси готівка заощадження фінансова грамотність
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
