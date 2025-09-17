Финансирование школы — обязаны ли родители делать благотворительные взносы

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

Нередки случаи, когда школы требуют от родителей вносить деньги в так называемые фонды классов, благотворительные или общественные организации, связанные с учебным заведением. А несогласие осуществлять финансирование становится причиной притеснений, например, руководство школы может отказать в зачислении ребенка.

О чем должны знать родители в Украине, рассказала образовательный омбудсмен Надежда Лещик на собственной Facebook-странице.

Должны ли родители делать взносы в фонды

По статье 53 Конституции Украины, доступность и бесплатность получения полного общего среднего образования обеспечивает именно государство. Школы могут собирать благотворительные взносы, но родители не обязаны участвовать в процессе. Это должно происходить только на добровольной основе. Более того, деньги должны поступать исключительно на казначейские счета.

"Учебное заведение государственной и коммунальной собственности не может создавать ни ОО, ни БФ. Никаких гарантий, что эти средства будут использованы для нужд учебного заведения, даже несмотря на возможные определенные в уставе организации цели по поддержке учебного заведения, нет", — заявила Надежда Лещик.

Очень часто создание благотворительных/общественных организаций для сбора денег имеет целью получение одобрения учредителя школы в лице органа управления образованием. Потому что благодаря финансированию от родителей большинство потребностей заведения закрываются, хотя деньги должны были бы поступить из бюджета.

Что делать в случае травли

Реальность такова, что руководство школы может прибегать к недобросовестным методам, дабы заставить родителей вносить средства в фонды. Например, распространены такие случаи:

отказ в зачислении ребенка из-за неуплаты благотворительных взносов;

травля детей и родителей из-за неуплаты денег на нужды класса;

другие проявления дискриминации по имущественному признаку.

"Такие проявления насилия не могут оставаться без реагирования. О них в обязательном порядке нужно сообщать соответствующим органам: органу управления образования, полиции, образовательному омбудсмену", — добавила Лещик.

Подобные действия, в частности требование заведения в обязательном порядке заплатить деньги для зачисления ребенка на обучение, являются незаконными. Украинцам рекомендуют обращаться с жалобой к основателю школы, правоохранительным органам и образовательному омбудсмену.

