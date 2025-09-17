Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоПсихологіяСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionШтабВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Благодійний внесок — чи може школа вимагати гроші від батьків

Благодійний внесок — чи може школа вимагати гроші від батьків

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 10:05
Фінансування школи — чи зобов’язані батьки робити благодійні внески
Гроші в конверті. Фото: УНІАН

Нерідко трапляються випадки, коли школи вимагають від батьків вносити кошти у так звані фонди класів, благодійні чи громадські організації, що пов’язані з закладом освіти. А незгода здійснювати фінансування стає причиною утисків, наприклад, керівництво школи може відмовити в зарахуванні дитини.

Про що повинні знати батьки в Україні, розповіла освітній омбудсмен Надія Лещик на власній Facebook-сторінці.

Реклама
Читайте також:

Чи повинні батьки робити внески у фонди

За статтею 53 Конституції України, доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти забезпечує саме держава. Школи можуть збирати благодійні внески, але батьки не зобов’язані долучатися до процесу. Це повинно відбуватися лише на добровільній основі. Більше того, кошти мають надходити виключно на казначейські рахунки.

"Заклад освіти державної та комунальної власності не може створювати ні ГО, ні БФ. Жодних гарантій, що ці кошти будуть використані для потреб закладу освіти, навіть попри можливі визначені у статуті організації цілі з підтримки закладу освіти, немає", — заявила Надія Лещик.

Дуже часто створення благодійних/громадських організацій для зібрання коштів має на меті отримання схвалення засновника школи в особі органу управління освітою. Бо завдяки фінансуванню від батьків більшість потреб закладу закриваються, хоча гроші мали би надійти з бюджету.

Що робити у випадку цькування

Реальність така, що керівництво школи може вдаватися до недобросовісних методів, аби змусити батьків вносити кошти у фонди. Наприклад, поширеними є такі випадки:

  • відмова у зарахуванні дитини через несплату благодійних внесків;
  • цькування дітей і батьків через несплату грошей на потреби класу;
  • інші прояви дискримінації за майновою ознакою.

"Такі прояви насильства не можуть залишатися без реагування. Про них в обов'язковому порядку потрібно повідомляти відповідним органам: органу управління освіти, поліції, освітньому омбудсмену", — додала Лещик.

Подібні дії, зокрема вимога закладу в обов’язковому порядку сплатити кошти для зарахування дитини на навчання, є незаконними. Українцям рекомендують звертатися зі скаргою до засновника школи, правоохоронних органів та освітнього омбудсмена.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в перші роки життя дитина потребує 8-12 тис. грн на місяць, а з додатковими гуртками й розвитком — ще плюс 5-7 тис. грн. Для школяра витрати сягають 18 тис. грн, а з поїздками і додатковою технікою — плюс 10 тис. грн.

Також ми писали, що багатодітні сім’ї отримують 2 100 грн щомісяця на третю і кожну наступну дитину до 6 років. Виплати припиняють у разі втрати статусу, позбавлення батьківських прав чи неналежних умов виховання.

школи діти гроші фінанси батьки
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації