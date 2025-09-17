Фінансування школи — чи зобов’язані батьки робити благодійні внески

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

Нерідко трапляються випадки, коли школи вимагають від батьків вносити кошти у так звані фонди класів, благодійні чи громадські організації, що пов’язані з закладом освіти. А незгода здійснювати фінансування стає причиною утисків, наприклад, керівництво школи може відмовити в зарахуванні дитини.

Про що повинні знати батьки в Україні, розповіла освітній омбудсмен Надія Лещик на власній Facebook-сторінці.

Чи повинні батьки робити внески у фонди

За статтею 53 Конституції України, доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти забезпечує саме держава. Школи можуть збирати благодійні внески, але батьки не зобов’язані долучатися до процесу. Це повинно відбуватися лише на добровільній основі. Більше того, кошти мають надходити виключно на казначейські рахунки.

"Заклад освіти державної та комунальної власності не може створювати ні ГО, ні БФ. Жодних гарантій, що ці кошти будуть використані для потреб закладу освіти, навіть попри можливі визначені у статуті організації цілі з підтримки закладу освіти, немає", — заявила Надія Лещик.

Дуже часто створення благодійних/громадських організацій для зібрання коштів має на меті отримання схвалення засновника школи в особі органу управління освітою. Бо завдяки фінансуванню від батьків більшість потреб закладу закриваються, хоча гроші мали би надійти з бюджету.

Що робити у випадку цькування

Реальність така, що керівництво школи може вдаватися до недобросовісних методів, аби змусити батьків вносити кошти у фонди. Наприклад, поширеними є такі випадки:

відмова у зарахуванні дитини через несплату благодійних внесків;

цькування дітей і батьків через несплату грошей на потреби класу;

інші прояви дискримінації за майновою ознакою.

"Такі прояви насильства не можуть залишатися без реагування. Про них в обов'язковому порядку потрібно повідомляти відповідним органам: органу управління освіти, поліції, освітньому омбудсмену", — додала Лещик.

Подібні дії, зокрема вимога закладу в обов’язковому порядку сплатити кошти для зарахування дитини на навчання, є незаконними. Українцям рекомендують звертатися зі скаргою до засновника школи, правоохоронних органів та освітнього омбудсмена.

