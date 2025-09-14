Скільки треба заробляти, щоб дати дитині все необхідне — підрахунок сімейного бюджету

Дитина з банками з монетами. Фото: Freepik

Питання, скільки потрібно грошей на дитину, виникає у будь-якій сім'ї одразу після народження малюка. Адже кожен із батьків мріє дати своїй дитині найкраще — від якісного харчування та зручного одягу до розвитку, освіти й приємних вражень.

Новини.LIVE розбиралися, скільки потрібно заробляти коштів, щоб дати дитині все і навіть трохи більше.

"Звичайно, у кожної сім'ї фінансові спроможності різні. І хтось може потягнути лише базові витрати на дитину, хтось бере кредити для забезпечення своїх малюків, а дехто просто завалює дитину різними подарунками або різноманітною кількістю гуртків. Однак насправді батькам важливо знайти у цьому питанні баланс. І з одного боку, дати дитині все необхідне для розвитку, а з іншого — не заганяти сім’ю у фінансову пастку. Адже "трохи більше" це не про дорогі речі або купу гуртків. Це про стабільність, увагу і відчуття захищеності", — розповіла Новини.LIVE психологиня Любов Земельська.

Для розуміння, скільки коштів потрібно, щоб дати дитині все необхідне, ми зробили градацію: діти віком 5,10, 15 й 18 років. Адже потреби малюків і підлітків суттєво відрізняються. Як і фінансові витрати на них.

Діти до 5 років

У цьому віці основні витрати припадають на харчування, медичний догляд, підгузки, одяг, іграшки та дитячий садок, розповіла Новини.LIVE фінансова консультантка Олена Коник.

Мінімальні необхідні суми: 8-12 тисяч гривень на місяць, куди входять харчування, догляд, базовий одяг, садок.

"Якщо говорити про "все і трохи більше" — то тут потрібно додати ще 5-7 тисяч гривень на розвиткові гуртки, плавання, логопеда, якісні іграшки та одяг", — зазначила вона.

Однак у перші роки, за словами психологині, дитині важлива не стільки матеріальна складова, тобто іграшки або одяг, скільки безпека і контакт з батьками.

"Зайві іграшки не замінять щоденного спілкування, спільних прогулянок і читання книжок. Гроші в цей період варто вкладати не стільки у речі, скільки у якісний час, проведений разом з малюком", — розповіла Земельська.

Діти до 10 років

Фінансова консультантка зазначила, що для забезпечення потреб школяра мінімальна сума, що необхідна, може сягати до 18 тисяч гривень. Це охоплює витрати на шкільне навчання, одяг, гуртки, секції, канікули.

"Якщо говорити про трохи більше — то потрібно додати ще десь 10 тисяч гривень на місяць, які підуть на поїздки, додаткові курси, спортивні збори чи сучасну техніку для навчання", — розповіла Олена Коник.

У цей період, за словами психологині Любові Земельської, дитина починає формувати коло інтересів і потребує підтримки.

"Якщо у сім’ї немає можливості оплачувати все одразу, варто допомогти дитині обрати 1–2 напрямки, де вона зможе реалізувати себе. Наприклад, для дівчинки — малювання і танці. Для хлопчика — плавання і футбол. Важливо, щоб гроші не стали причиною тиску. Дитина не повинна почуватися винною, якщо якісь заняття недоступні", — додала вона.

Діти до 15 років

"У цей період потреби дитини зростають. Потрібно багато одягу і взуття, бо підліток швидко росте, він хоче мати сучасну техніку, гаджети, а також можливість проводити час зі своїми друзями. А це теж додаткова стаття фінансових витрат для батьків. Ну й, крім того, не треба забувати про витрати на гуртки, репетиторів та школу", — пояснила фінансова консультантка.

За її словами, мінімальна необхідна сума на місяць для потреб дитини складає 15-22 тисячі гривень. Якщо говорити про більше, тобто, до прикладу, закордонні поїздки чи професійне заняття спортом або музикою, то сума може збільшитися до 30-32 тисяч гривень на місяць.

"З погляду психології у цьому віці батькам дуже важливо зберігати баланс. Тобто надмірна економія може спричинити конфлікти з підлітком, а надмірні витрати — виховати споживацьке ставлення. Тут працює принцип "розумної достатності": краще інвестувати у розвиток навичок, які допоможуть у майбутньому, ніж у статусні покупки. Ну й обов'язково потрібно дитині давати простір для самостійності", — зазначила психологиня.

Діти до 18 років

У цей період фінансовий аспект зміщується в бік освіти, репетиторів, підготовки до ЗНО, вступу до ЗВО, а також оренди житла в іншому місті або країні, де буде навчатися майбутній студент.

"Тому мінімально необхідна сума на місяць — від 25 тисяч гривень. Якщо говорити про "трохи більше" — то це мінімум плюс 15-20 тисяч гривень на якісні курси, подорожі, підготовку до міжнародних програм, перші інвестиції у власний розвиток дитини", — зазначила фінансова консультантка.

"У період з 15 до 18 років дуже важливо навчити підлітка планувати бюджет, працювати з кишеньковими грошима, робити власні покупки. Дитина повинна зрозуміти, що гроші — це не самоціль, а ресурс для досягнення цілей. Адже для неї фінанси стають інструментом для формування дорослої відповідальності", — говорить психологиня.

Загальні поради від фінансистки та психологині

Створіть якомога раніше "фінансову подушку". Навіть 10% від доходу, відкладені щомісяця, можуть покрити непередбачувані витрати на лікування чи навчання. Чітко розділяйте дитячі "хочу" і "потрібно". Дитина повинна розуміти, що базові речі обов’язкові, а додаткові бажання потребують планування. Інвестуйте у розвиток, а не у статус. Замість дорогого бренду краще придбайте корисний курс з вивчення іноземної мови або програмування. Говоріть з дитиною про гроші. Пояснюйте, що гроші з’являються завдяки праці, а не "просто беруться".

У сім'ї повинен бути баланс матеріального і нематеріального. Час із батьками, увага та підтримка часто цінніші за будь-які витрати.

