Сколько надо зарабатывать, чтобы дать ребенку все необходимое — подсчет семейного бюджета

Вопрос, сколько нужно денег на ребенка, возникает в любой семье сразу после рождения малыша. Ведь каждый из родителей мечтает дать своему ребенку самое лучшее — от качественного питания и удобной одежды до развития, образования и приятных впечатлений.

Новини.LIVE разбирались, сколько нужно зарабатывать средств, чтобы дать ребенку все и даже немного больше.

"Конечно, у каждой семьи финансовые возможности разные. И кто-то может потянуть только базовые расходы на ребенка, кто-то берет кредиты для обеспечения своих малышей, а некоторые просто заваливают ребенка различными подарками или разнообразным количеством кружков. Однако на самом деле родителям важно найти в этом вопросе баланс. И с одной стороны, дать ребенку все необходимое для развития, а с другой — не загонять семью в финансовую ловушку. Ведь "чуть больше" — это не про дорогие вещи или кучу кружков. Это про стабильность, внимание и чувство защищенности", — рассказала Новини.LIVE психолог Любовь Земельская.

Для понимания, сколько средств нужно, чтобы дать ребенку все необходимое, мы сделали градацию: дети в возрасте 5,10, 15 и 18 лет. Ведь потребности малышей и подростков существенно отличаются. Как и финансовые затраты на них.

Дети до 5 лет

В этом возрасте основные расходы приходятся на питание, медицинский уход, подгузники, одежду, игрушки и детский сад, рассказала Новини.LIVE финансовый консультант Елена Коник.

Минимальные необходимые суммы: 8-12 тысяч гривен в месяц, куда входят питание, уход, базовая одежда, садик.

"Если говорить о "все и немного больше" — то здесь нужно добавить еще 5-7 тысяч гривен на развивающие кружки, плавание, логопеда, качественные игрушки и одежду", — отметила она.

Однако в первые годы, по словам психолога, ребенку важна не столько материальная составляющая, то есть игрушки или одежда, сколько безопасность и контакт с родителями.

"Лишние игрушки не заменят ежедневного общения, совместных прогулок и чтения книг. Деньги в этот период стоит вкладывать не столько в вещи, сколько в качественное время, проведенное вместе с малышом", — рассказала Земельская.

Дети до 10 лет

Финансовый консультант отметила, что для обеспечения потребностей школьника минимальная необходимая сумма может достигать 18 тысяч гривен. Это охватывает расходы на школьное обучение, одежду, кружки, секции, каникулы.

"Если говорить о "немного больше" — то нужно добавить еще где-то 10 тысяч гривен в месяц, которые пойдут на поездки, дополнительные курсы, спортивные сборы или современную технику для обучения", — рассказала Елена Коник.

В этот период, по словам психолога Любови Земельской, ребенок начинает формировать круг интересов и нуждается в поддержке.

"Если у семьи нет возможности оплачивать все сразу, стоит помочь ребенку выбрать 1-2 направления, где он сможет реализовать себя. Например, для девочки — рисование и танцы. Для мальчика — плавание и футбол. Важно, чтобы деньги не стали причиной давления. Ребенок не должен чувствовать себя виноватым, если какие-то занятия недоступны", — добавила она.

Дети до 15 лет

"В этот период потребности ребенка возрастают. Нужно много одежды и обуви, потому что подросток быстро растет, он хочет иметь современную технику, гаджеты, а также возможность проводить время со своими друзьями. А это тоже дополнительная статья финансовых расходов для родителей. Ну и, кроме того, не надо забывать о расходах на кружки, репетиторов и школу", — пояснила финансовый консультант.

По ее словам, минимальная необходимая сумма в месяц для нужд ребенка составляет 15-22 тысячи гривен. Если говорить о "большем" — то есть, к примеру, зарубежные поездки или профессиональное занятие спортом или музыкой, то сумма может увеличиться до 30-32 тысяч гривен в месяц.

"С точки зрения психологии в этом возрасте родителям очень важно сохранять баланс. То есть чрезмерная экономия может вызвать конфликты с подростком, а чрезмерные расходы — воспитать потребительское отношение. Здесь работает принцип разумной достаточности: лучше инвестировать в развитие навыков, которые помогут в будущем, чем в статусные покупки. Ну и обязательно нужно ребенку давать пространство для самостоятельности", — отметила психолог.

Дети до 18 лет

В этот период финансовый аспект смещается в сторону образования, репетиторов, подготовки к ВНО, поступления в ЗВО, а также аренды жилья в другом городе или стране, где будет учиться будущий студент.

"Поэтому минимально необходимая сумма в месяц — от 25 тысяч гривен. Если говорить о "чуть больше" — то это минимум плюс 15-20 тысяч гривен на качественные курсы, путешествия, подготовку к международным программам, первые инвестиции в собственное развитие ребенка", — отметила финансовый консультант.

"В период с 15 до 18 лет очень важно научить подростка планировать бюджет, работать с карманными деньгами, делать собственные покупки. Ребенок должен понять, что деньги — это не самоцель, а ресурс для достижения целей. Ведь для него финансы становятся инструментом для формирования взрослой ответственности", — говорит психолог.

Общие советы от финансиста и психолога

Создайте как можно раньше "финансовую подушку". Даже 10% от дохода, отложенные ежемесячно, могут покрыть непредвиденные расходы на лечение или обучение. Четко разделяйте детские "хочу" и "нужно". Ребенок должен понимать, что базовые вещи обязательны, а дополнительные желания требуют планирования. Инвестируйте в развитие, а не в статус. Вместо дорогого бренда лучше приобретите полезный курс по изучению иностранного языка или программирования. Говорите с ребенком о деньгах. Объясняйте, что деньги появляются благодаря труду, а не "просто берутся".

В семье должен быть баланс материального и нематериального. Время с родителями, внимание и поддержка часто ценнее любых расходов.

