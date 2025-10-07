Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Де працює та скільки заробляє середній клас у Польщі

Де працює та скільки заробляє середній клас у Польщі

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 13:05
Середній клас у Польщі — скільки заробляють і де працюють його представники
Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

Середній клас є фундаментом соціально-економічної стабільності більшості розвинутих держав. Проте кількість представників цього прошарку, їхня зайнятість та рівень доходів суттєво різняться залежно від країни.

Про те, де працює середній клас в Польщі, розповіла фінансистка Марта Камінська в інтерв’ю для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

В яких сферах працює середній клас у Польщі

Станом на березень 2025 року медіанна заробітна плата в Польщі становила близько 7 000 злотих на місяць (приблизно 1 900 доларів США або 79 тис. грн).

За словами експерта, до середнього класу Польський економічний інститут відносить домогосподарства з доходами в межах від 67% до 200% медіанного рівня, розрахованого на одного члена сім’ї. Згідно з цими критеріями, приблизно 54% поляків формально належать до середнього класу.

"Люди, які становлять середній клас у Польщі, переважно працюють у державному чи приватному секторі з офісною роботою, обслуговуванням, торгівлею, освітою, охороною здоров’я, технологіями, фінансами", — зазначає Камінська.

Найбільше їх зосереджено у великих і середніх містах, на підприємствах, де потрібна середня або вища освіта.

Скільки потрібно заробляти у 2025 році, щоб вважатися середнім класом в Польщі

Вона також наголосила, що вартість життя у великих польських містах значно вища, ніж у менш розвинених регіонах. Це стосується витрат на:

  • житло;
  • освіту;
  • продукти;
  • транспорт;
  • комунальні послуги;
  • медичне обслуговування.

"Для того, щоб жити "на середньому рівні", потрібно суттєво вищий дохід, ніж просто "не бути бідним", — підкреслила експертка.

За підрахунками Камінської, при медіанній зарплаті близько 7 000 злотих середній клас починається з рівня приблизно 4 700–5 250 злотих (67–75% медіани) і сягає близько 12 000 злотих на місяць (приблизно 3 300 доларів тобто понад 135 000 грн).

Раніше ми писали, що до середнього класу зазвичай зараховують громадян або сім’ї, чий дохід перевищує мінімальний рівень, але не дотягує до найвищих показників. Внаслідок війни українці втратили приблизно 25% своїх прибутків, тому чисельність довоєнного середнього класу, який становив близько 17% населення, істотно скоротилася.

Також ми розповідали, що, починаючи з 1 жовтня 2025 року, українські водійські посвідчення більше не визнаватимуться дійсними для громадян України, що перебувають у Польщі понад 180 днів. Ті, хто не обміняє українських прав на польські, можуть отримати великий штраф.

Польща доходи фінанси гроші українці в Польщі
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації