Середній клас у Польщі — скільки заробляють і де працюють його представники

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

Середній клас є фундаментом соціально-економічної стабільності більшості розвинутих держав. Проте кількість представників цього прошарку, їхня зайнятість та рівень доходів суттєво різняться залежно від країни.

Про те, де працює середній клас в Польщі, розповіла фінансистка Марта Камінська в інтерв’ю для Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

В яких сферах працює середній клас у Польщі

Станом на березень 2025 року медіанна заробітна плата в Польщі становила близько 7 000 злотих на місяць (приблизно 1 900 доларів США або 79 тис. грн).

За словами експерта, до середнього класу Польський економічний інститут відносить домогосподарства з доходами в межах від 67% до 200% медіанного рівня, розрахованого на одного члена сім’ї. Згідно з цими критеріями, приблизно 54% поляків формально належать до середнього класу.

"Люди, які становлять середній клас у Польщі, переважно працюють у державному чи приватному секторі з офісною роботою, обслуговуванням, торгівлею, освітою, охороною здоров’я, технологіями, фінансами", — зазначає Камінська.

Найбільше їх зосереджено у великих і середніх містах, на підприємствах, де потрібна середня або вища освіта.

Скільки потрібно заробляти у 2025 році, щоб вважатися середнім класом в Польщі

Вона також наголосила, що вартість життя у великих польських містах значно вища, ніж у менш розвинених регіонах. Це стосується витрат на:

житло;

освіту;

продукти;

транспорт;

комунальні послуги;

медичне обслуговування.

"Для того, щоб жити "на середньому рівні", потрібно суттєво вищий дохід, ніж просто "не бути бідним", — підкреслила експертка.

За підрахунками Камінської, при медіанній зарплаті близько 7 000 злотих середній клас починається з рівня приблизно 4 700–5 250 злотих (67–75% медіани) і сягає близько 12 000 злотих на місяць (приблизно 3 300 доларів тобто понад 135 000 грн).

Раніше ми писали, що до середнього класу зазвичай зараховують громадян або сім’ї, чий дохід перевищує мінімальний рівень, але не дотягує до найвищих показників. Внаслідок війни українці втратили приблизно 25% своїх прибутків, тому чисельність довоєнного середнього класу, який становив близько 17% населення, істотно скоротилася.

Також ми розповідали, що, починаючи з 1 жовтня 2025 року, українські водійські посвідчення більше не визнаватимуться дійсними для громадян України, що перебувають у Польщі понад 180 днів. Ті, хто не обміняє українських прав на польські, можуть отримати великий штраф.