До 2000 злотых — за что будут штрафовать украинцев в Польше

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 14:47
Украинцам в Польше нужно заменить один документ — за что будут штрафовать с октября 2025 года
Человек держит 100 злотых. Фото: Pexels

С 1 октября 2025 года украинские водительские удостоверения потеряют силу для граждан Украины, которые находятся в Польше более 180 дней. Те, кто не обменяет украинские права на польские, рискуют получить штраф.

О том, какой штраф могут получить украинцы в Польше из-за водительских прав с октября 2025 года, рассказали на сайте "EnableMe UA".

Читайте также:

Почему можно получить штраф из-за водительских прав в Польше

Это связано с завершением действия постановления, которое позволяло украинским беженцам пользоваться национальными водительскими документами без обязательного переоформления. Согласно новым правилам, украинцы, проживающие в Польше более полугода, должны иметь польские права.

Игнорирование этого положения приравнивается к управлению автомобилем без водительского удостоверения, что влечет за собой штраф до 2 000 злотых (примерно 22 700 грн).

Как украинцам получить польские права

Украинцы могут заменить свои права на польские без прохождения полного курса, если:

  • водительское удостоверение действительное;
  • документ выдан Украиной, которая входит в Венскую конвенцию о дорожном движении;
  • лицо легально находится в Польше и может подтвердить проживание более 185 дней.

Процедура обмена происходит по следующему алгоритму:

  1. Обратиться в Urzędu Miasta или Starostwa Powiatowego по месту жительства.
  2. Подать заявление вместе с такими документами: украинское водительское удостоверение (оригинал), перевод присяжного переводчика, подтверждение легального пребывания (PESEL, karta pobytu и т.д.) и медицинскую справку от польского врача.
  3. Оплатить административный сбор (около 100 злотых).
  4. Ожидать изготовления польских прав (обычно 2-3 месяца).

В некоторых случаях органы могут потребовать сдачи теоретического экзамена, особенно если между украинским и польским законодательством есть различия.

Если обмен невозможен (например, из-за отсутствия действительных украинских прав), нужно пройти курсы в польской автошколе и сдать два экзамена в Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD):

  • теоретический экзамен (знание правил дорожного движения);
  • практический экзамен (управление автомобилем в городе).

Стоимость обучения колеблется от 2 500 до 3 500 злотых (от 28 350 до 39 700 грн), в зависимости от города.

Ранее мы писали, что для беспрепятственного пересечения границы, в частности в Польшу, украинцы должны соблюдать все правила. Иначе придется долго стоять в очереди и возвращаться домой.

Также мы рассказывали, что средний класс является основой социальной структуры развитых стран, но его численность, сферы работы и зарплаты отличаются. Новини.LIVE узнали, какой уровень дохода позволяет считаться средним классом в Украине и Польше.

Польша штрафы водительское удостоверение штраф в Польше украинцы в Польше права
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
