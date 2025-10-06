Украинцам в Польше нужно заменить один документ — за что будут штрафовать с октября 2025 года

До 2000 злотых — за что будут штрафовать украинцев в Польше
С 1 октября 2025 года украинские водительские удостоверения потеряют силу для граждан Украины, которые находятся в Польше более 180 дней. Те, кто не обменяет украинские права на польские, рискуют получить штраф.
О том, какой штраф могут получить украинцы в Польше из-за водительских прав с октября 2025 года, рассказали на сайте "EnableMe UA".
Почему можно получить штраф из-за водительских прав в Польше
Это связано с завершением действия постановления, которое позволяло украинским беженцам пользоваться национальными водительскими документами без обязательного переоформления. Согласно новым правилам, украинцы, проживающие в Польше более полугода, должны иметь польские права.
Игнорирование этого положения приравнивается к управлению автомобилем без водительского удостоверения, что влечет за собой штраф до 2 000 злотых (примерно 22 700 грн).
Как украинцам получить польские права
Украинцы могут заменить свои права на польские без прохождения полного курса, если:
- водительское удостоверение действительное;
- документ выдан Украиной, которая входит в Венскую конвенцию о дорожном движении;
- лицо легально находится в Польше и может подтвердить проживание более 185 дней.
Процедура обмена происходит по следующему алгоритму:
- Обратиться в Urzędu Miasta или Starostwa Powiatowego по месту жительства.
- Подать заявление вместе с такими документами: украинское водительское удостоверение (оригинал), перевод присяжного переводчика, подтверждение легального пребывания (PESEL, karta pobytu и т.д.) и медицинскую справку от польского врача.
- Оплатить административный сбор (около 100 злотых).
- Ожидать изготовления польских прав (обычно 2-3 месяца).
В некоторых случаях органы могут потребовать сдачи теоретического экзамена, особенно если между украинским и польским законодательством есть различия.
Если обмен невозможен (например, из-за отсутствия действительных украинских прав), нужно пройти курсы в польской автошколе и сдать два экзамена в Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD):
- теоретический экзамен (знание правил дорожного движения);
- практический экзамен (управление автомобилем в городе).
Стоимость обучения колеблется от 2 500 до 3 500 злотых (от 28 350 до 39 700 грн), в зависимости от города.
