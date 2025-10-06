Украинцам в Польше нужно заменить один документ — за что будут штрафовать с октября 2025 года

Человек держит 100 злотых. Фото: Pexels

С 1 октября 2025 года украинские водительские удостоверения потеряют силу для граждан Украины, которые находятся в Польше более 180 дней. Те, кто не обменяет украинские права на польские, рискуют получить штраф.

О том, какой штраф могут получить украинцы в Польше из-за водительских прав с октября 2025 года, рассказали на сайте "EnableMe UA".

Почему можно получить штраф из-за водительских прав в Польше

Это связано с завершением действия постановления, которое позволяло украинским беженцам пользоваться национальными водительскими документами без обязательного переоформления. Согласно новым правилам, украинцы, проживающие в Польше более полугода, должны иметь польские права.

Игнорирование этого положения приравнивается к управлению автомобилем без водительского удостоверения, что влечет за собой штраф до 2 000 злотых (примерно 22 700 грн).

Как украинцам получить польские права

Украинцы могут заменить свои права на польские без прохождения полного курса, если:

водительское удостоверение действительное;

документ выдан Украиной, которая входит в Венскую конвенцию о дорожном движении;

лицо легально находится в Польше и может подтвердить проживание более 185 дней.

Процедура обмена происходит по следующему алгоритму:

Обратиться в Urzędu Miasta или Starostwa Powiatowego по месту жительства. Подать заявление вместе с такими документами: украинское водительское удостоверение (оригинал), перевод присяжного переводчика, подтверждение легального пребывания (PESEL, karta pobytu и т.д.) и медицинскую справку от польского врача. Оплатить административный сбор (около 100 злотых). Ожидать изготовления польских прав (обычно 2-3 месяца).

В некоторых случаях органы могут потребовать сдачи теоретического экзамена, особенно если между украинским и польским законодательством есть различия.

Если обмен невозможен (например, из-за отсутствия действительных украинских прав), нужно пройти курсы в польской автошколе и сдать два экзамена в Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD):

теоретический экзамен (знание правил дорожного движения);

практический экзамен (управление автомобилем в городе).

Стоимость обучения колеблется от 2 500 до 3 500 злотых (от 28 350 до 39 700 грн), в зависимости от города.

