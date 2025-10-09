Финансовый контроль в Польше — за какие действия банки начинают проверку в 2025 году

Польские злотые. Фото: Pixabay

Банки в Польше внимательно следят за финансовыми операциями своих клиентов. Внимание они могут обратить не только тогда, когда человек снимает большую сумму наличных в банкомате, но и в случае поступления значительного перевода на его счет. В таких ситуациях финансовое учреждение обычно инициирует проверку, чтобы убедиться, что операция является законной.

О том, за какие действия банки в Польше начинают проверку клиентов, рассказали на информационном портале "inPoland".

Из-за какой суммы денег у банка могут возникнуть вопросы

Пополнение счета на большую сумму может вызвать настороженность банка. Если размер внесения превышает эквивалент 15 тысяч евро (около 723 тыс. грн), банк обязан проинформировать об этом Национальную налоговую администрацию.

Такое требование прямо предусмотрено Законом о предотвращении отмывания средств. Это означает, что даже если операция не кажется подозрительной, но превышает указанный порог, банк все равно должен уведомить ответственные органы.

Почему еще банки Польши должны проводить проверку

Впрочем, проверка может быть начата и при других обстоятельствах. Например, если финансовые операции не соответствуют привычному поведению клиента. Проще говоря, когда человек, который ранее изредка пользовался банкоматом для внесения наличных, вдруг начинает делать это ежедневно, банк обязательно обратит внимание на такую активность и может начать проверку.

То же самое касается внезапного увеличения объема переводов или изменения источников поступления средств. Если же сумма перевода или зачисления собственных средств не превышает эквивалент 15 тысяч евро, банк не обязан уведомлять налоговые органы. Однако окончательное решение принимается самим финансовым учреждением.

Если операция кажется подозрительной или вызывает сомнения, банк имеет право провести дополнительную проверку или даже временно заблокировать счет до выяснения всех обстоятельств. Финансовые учреждения обязаны уведомлять налоговую службу о подозрительных транзакциях в следующих случаях:

осуществление одного крупного перевода;

необычные или сомнительные назначения платежей;

частые переводы меньших сумм, которые вместе составляют значительную сумму.

Также подозрение может вызвать поступление средств от разных отправителей на похожие суммы. Это может указывать на скрытую предпринимательскую деятельность.

