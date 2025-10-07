Пересечение границы ЕС в октябре — без чего украинцев могут не пропустить

Пограничник в пункте пропуска. Фото: ГПСУ/Facebook

В октябре 2025 года выезд за границу для некоторых украинцев могут ограничить. Проблемы возникнут не из-за отсутствия документов, нарушения таможенных требований или перевозки запрещенных товаров, а недостаточной суммы наличных. Без денег в кошельке путешественников могут не пропустить.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что надо знать украинцам о пересечении границы в октябре.

Минимальная сумма для выезда

Чтобы оказаться в Европейском Союзе, украинцам нужно пересечь границу одного из государств-членов ЕС, в частности Польши, Словакии, Венгрии или Румынии. И только в пунктах пропуска возле румынской границы не проверяют платежеспособность путешественников.

Если украинцы планируют въехать в Польшу, Словакию или Венгрию, то должны позаботиться о наличии в кошельке минимальной суммы. Без денег иностранцев не пропустят, ведь это означает возникновение потенциальных финансовых проблем в чужой стране.

Согласно информации на сайте туристической компании 24 Meridian, для минимизации рисков рекомендуется запастись такими суммами на границе с:

Польшей — от 75 злотых на каждый день пребывания;

Венгрией — от 1000 форинтов (около 2,5 евро) на каждый день;

Словакией — от 56 евро на каждый день запланированной поездки.

Отдельно нужно отложить деньги на обратный билет, если вы путешествуете автобусом/поездом. Отметим, проверка платежеспособности иностранцев — это необязательная процедура, но она может привести к проблемам с пересечением границы.

Сколько денег нужно для въезда в Украину

Согласно закону "О пограничном контроле", сотрудники пунктов пропуска могут проверять иностранцев на наличие минимально допустимой суммы. Размер определен постановлением Кабинета Министров от 4 декабря 2013 года № 884 и зависит от прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

В октябре 2025 года ПМ составляет 3 028 грн, а минимальная сумма в расчете на месяц пребывания в Украине равна двадцати прожиточным минимумам, то есть 60 560 грн. Если путешествие иностранца продлится меньше, нужно осуществить расчет суммы по формуле: 60 560 грн разделить на 30 и умножить на плановое количество дней (+5 дополнительных).

Напомним, украинцев могут строго наказать на границе с ЕС. Например, штрафы ждут за уклонение от декларирования наличных денег и перевозку запрещенных вещей. Плюс нередко разворачивают на границе из-за отсутствия денег.

Также мы писали, что с 12 октября 2025 года украинцы будут въезжать в Европу по новым правилам. Заработает система EES, которая заменит паспортные штампы цифровым учетом — биометрическими данными путешественников.