Главная Экономика Новые правила ЕС — как изменятся условия въезда для украинцев

Новые правила ЕС — как изменятся условия въезда для украинцев

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 14:47
Усиление контроля на границах ЕС с октября — что стоит знать украинцам
Проверка документов на границе. Фото: УНИАН

С 12 октября 2025 года в Европейском Союзе заработает Система въезда и выезда (Entry/Exit System — EES). Это изменит правила пересечения границы для граждан Украины.

О том, как для украинцев изменятся условия въезда в страны Европейского Союза с октября 2025 года, сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как изменятся условия въезда в ЕС для украинцев

EES — это автоматизированная база данных, которая будет фиксировать все поездки граждан третьих стран через внешние границы ЕС, в том числе и украинцев. Как изменятся условия въезда в ЕС:

  1. Система касается краткосрочных поездок до 90 дней в течение любых 180 дней.
  2. Вместо традиционных штампов в паспорте информация будет храниться в цифровом виде.
  3. EES будет собирать следующие данные: фото лица, отпечатки четырех пальцев (для лиц от 12 лет), информацию из загранпаспорта, даты и места въезда/выезда, а также случаи отказа в пересечении границы.

На практике пассажиры всех транспортных средств будут обязаны выходить для биометрической проверки. Для поездов процедура может отличаться в зависимости от конкретного пункта пропуска. Отказ предоставлять биометрические данные может стать основанием для запрета въезда.

EES вводят, чтобы усилить контроль за соблюдением правил пребывания в ЕС, усложнить использование фальшивых документов и повысить безопасность в Шенгенской зоне. Система охватывает 29 стран ЕС и значительно упрощает контроль на границах, автоматически собирая биометрические данные вместо проставления штампов.

Сколько наличных нужно иметь при себе для поездки за границу

Проверка финансовой состоятельности человека на границе является типичной процедурой, хотя не всегда обязательна. Некоторые путешественники проходят контроль быстро, а другие могут задержаться, чтобы подтвердить наличие средств. В 2025 году рекомендуют иметь следующие минимальные суммы:

  • Польша: 75 злотых в день (854 грн);
  • Словакия: 56 евро в день (2 708 грн);
  • Венгрия: 1 000 форинтов (примерно 2,5 евро или 120 грн) в день.

Эти суммы не включают расходы на обратный билет, если его нет на момент путешествия. Также могут понадобиться документы для подтверждения цели поездки: приглашение от родственников, трудовой договор, студенческий билет, бронь в отеле и другие подтверждения.

Ранее мы писали, что с 10 сентября украинские водители смогут пользоваться обновленной системой єЧерга для оформления выезда за границу. Отныне подача заявки через платформу "Шлях" больше не нужна.

Также мы рассказывали, что правила пересечения государственной границы остаются жесткими, а их нарушение может привести к штрафам, конфискации имущества или даже уголовной ответственности. Перед выездом за пределы Украины гражданам советуют внимательно проверять свой багаж, чтобы уменьшить возможные риски.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
