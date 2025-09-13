Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Румынские истребители перехватили беспилотник РФ
Главная Экономика Грозит штраф или тюрьма — зачем проверять багаж на границе

Грозит штраф или тюрьма — зачем проверять багаж на границе

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 18:30
Выезд из Украины — кого могут оштрафовать или даже развернуть на границе
Проверка на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Правила пересечения границы довольно строгие, а несоблюдение грозит украинцам штрафными санкциями, конфискацией имущества и даже лишением свободы (в зависимости от тяжести нарушения). Выезжая за пределы государства, нашим гражданам необходимо проверить свой багаж, дабы минимизировать риски.

Об этом говорится на специализированном портале Visit Ukraine.

Реклама
Читайте также:

Что запрещено вывозить из Украины

Далеко не все продукты питания можно взять с собой в дальнее путешествие. Большую часть продовольствия нужно выбросить прямо на границе или съесть, иначе придется развернуться и вернуться домой.

Чтобы избежать штрафов или конфискации на таможне, важно сверять содержимое багажа со списком разрешенных товаров. Под полный запрет подпадают:

  • мясо и мясные продукты;
  • молоко и молочные продукты;
  • консервы на основе мяса.

Другими словами, не допускается перевозка сала в любом виде, колбасных изделий, сыра, йогурта, сметаны, сливочного масла, свежего мяса, промышленной и домашней консервы. Таможенники имеют полномочия изъять и утилизировать запрещенные продукты на месте (или развернуть путешественника прямо на границе).

Что касается так называемых "закруток", то прямого запрета на ввоз консервации в Европейский Союз нет. Однако право принятия окончательного решения остается за сотрудниками пункта пропуска. Если банки вызовут подозрение, их без лишних слов конфискуют.

Что грозит за нарушение

Следствием несоблюдения таможенных требований чаще всего бывает утилизация незаконно ввезенных товаров. В отдельных случаях человеку грозят крупные штрафы. Третий вид ответственности наиболее строгий — лишение свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

Отметим, никто не запрещает брать в дальнюю дорогу еду для перекусов. Но общий вес продуктов, перевозимых в ручной клади, не должен превышать 2 кг на человека.

В перечень разрешенного входят бутерброды, выпечка (без мяса и молочной начинки), фрукты/овощи в пределах установленного лимита, сладости, макароны быстрого приготовления.

Напомним, в Польше до 9 декабря будет действовать запрет на полеты вдоль границы с Украиной и Беларусью. Латвия закрыла свое воздушное пространство на границе с РФ и Беларусью как минимум до 18 сентября, но срок могут продлить.

Также мы писали, что украинцы могут ввозить только один гаджет как личную вещь без таможенных платежей, если цена не превышает 500 евро. Новенький iPhone 17 под эти правила не подпадает — придется декларировать и платить пошлину.

Европейский союз граница продукты штрафы выезд за границу
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации