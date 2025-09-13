Выезд из Украины — кого могут оштрафовать или даже развернуть на границе

Проверка на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Правила пересечения границы довольно строгие, а несоблюдение грозит украинцам штрафными санкциями, конфискацией имущества и даже лишением свободы (в зависимости от тяжести нарушения). Выезжая за пределы государства, нашим гражданам необходимо проверить свой багаж, дабы минимизировать риски.

Об этом говорится на специализированном портале Visit Ukraine.

Что запрещено вывозить из Украины

Далеко не все продукты питания можно взять с собой в дальнее путешествие. Большую часть продовольствия нужно выбросить прямо на границе или съесть, иначе придется развернуться и вернуться домой.

Чтобы избежать штрафов или конфискации на таможне, важно сверять содержимое багажа со списком разрешенных товаров. Под полный запрет подпадают:

мясо и мясные продукты;

молоко и молочные продукты;

консервы на основе мяса.

Другими словами, не допускается перевозка сала в любом виде, колбасных изделий, сыра, йогурта, сметаны, сливочного масла, свежего мяса, промышленной и домашней консервы. Таможенники имеют полномочия изъять и утилизировать запрещенные продукты на месте (или развернуть путешественника прямо на границе).

Что касается так называемых "закруток", то прямого запрета на ввоз консервации в Европейский Союз нет. Однако право принятия окончательного решения остается за сотрудниками пункта пропуска. Если банки вызовут подозрение, их без лишних слов конфискуют.

Что грозит за нарушение

Следствием несоблюдения таможенных требований чаще всего бывает утилизация незаконно ввезенных товаров. В отдельных случаях человеку грозят крупные штрафы. Третий вид ответственности наиболее строгий — лишение свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

Отметим, никто не запрещает брать в дальнюю дорогу еду для перекусов. Но общий вес продуктов, перевозимых в ручной клади, не должен превышать 2 кг на человека.

В перечень разрешенного входят бутерброды, выпечка (без мяса и молочной начинки), фрукты/овощи в пределах установленного лимита, сладости, макароны быстрого приготовления.

