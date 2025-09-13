Відео
Польща підняла винищувачі через БпЛА на кордоні з Україною
Головна Економіка Загрожує штраф або в’язниця — навіщо перевіряти багаж на кордоні

Загрожує штраф або в’язниця — навіщо перевіряти багаж на кордоні

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 18:30
Виїзд з України — кого можуть оштрафувати чи навіть розвернути на кордоні
Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Правила перетину кордону доволі суворі, а недотримання загрожує українцям штрафними санкціями, конфіскацією майна і навіть позбавленням волі (залежно від тяжкості порушення). Виїжджаючи за межі держави, нашим громадянам необхідно перевірити свій багаж, аби мінімізувати ризики.

Про це йдеться на спеціалізованому порталі Visit Ukraine.

Що заборонено вивозити з України

Далеко не всі продукти харчування можна взяти з собою в далеку подорож. Велику частину продовольства доведеться треба прямо на кордоні чи з’їсти, інакше доведеться розвернутися і повернутися додому.

Щоб уникнути штрафів чи конфіскації на митниці, важливо звіряти вміст багажу зі списком дозволених товарів. Під повну заборону підпадають:

  • м’ясо та м’ясні продукти;
  • молоко і молочні продукти;
  • консерви на основі м’яса.

Іншими словами, не допускається перевезення сала в будь-якому вигляді, ковбасних виробів, сиру, йогурту, сметани, вершкового масла, свіжого м’яса, промислової та домашньої консерви. Митники мають повноваження вилучити й утилізувати заборонені продукти на місці (чи розвернути мандрівника прямо на кордоні).

Щодо так званих "закруток", то прямої заборони на ввезення консервації в Європейський Союз немає. Однак право ухвалення остаточного рішення залишається за співробітниками пункту пропуску. Якщо банки викличуть підозру, їх без зайвих слів конфіскують.

Що загрожує за порушення

Наслідком недотримання митних вимог найчастіше буває утилізація незаконно ввезених товарів. В окремих випадках людині загрожують великі штрафи. Третій вид відповідальності найбільш суворий — позбавлення волі на строк від 3 місяців до 5 років.

Зауважимо, ніхто не забороняє брати в далеку дорогу їжу для перекусів. Але загальна вага продуктів, що перевозяться у ручній поклажі, не повинна перевищувати 2 кг на людину.

В перелік дозволеного входять бутерброди, випічка (без м’яса і молочної начинки), фрукти/овочі в межах встановленого ліміту, солодощі, макарони швидкого приготування.

Нагадаємо, в Польщі до 9 грудня діятиме заборона на польоти вздовж кордону з Україною та Білоруссю. Латвія закрила свій повітряний простір на кордоні з РФ і Білоруссю щонайменше до 18 вересня, але термін можуть продовжити.

Також ми писали, що українці можуть ввозити лише один гаджет як особисту річ без митних платежів, якщо ціна не перевищує 500 євро. Новенький iPhone 17 під ці правила не підпадає — доведеться декларувати й сплачувати мито.

Європейський союз кордон продукти штрафи виїзд за кордон
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
