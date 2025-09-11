Польща і Латвія обмежили польоти біля східних кордонів — що відомо про заборони

Літаки у повітрі. Фото: Pexels

Протягом трьох місяців у Польщі діятиме обмеження на рух авіації вздовж кордону з Білоруссю та Україною. Заборону на польоти встановили з 10 вересня по 9 грудня 2025 року. Своєю чергою Латвія ухвалила рішення закрити свій повітряний простір уздовж східного кордону щонайменше до 18 вересня.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відомо про обмеження авіаруху в Польщі та Латвії.

Заборона польотів у Польщі

Відповідне рішення ухвалило Міністерство інфраструктури, посилаючись на міркування державної безпеки. Згідно з даними видання RMF24, про це офіційно повідомила Польська агенція авіаційної навігації (PAŻP). Спеціальні правила набули чинності 10 вересня о 22:00 і діятимуть до 9 грудня 23:59 у межах зони EP R129 (територія уздовж кордонів з Україною та Білоруссю).

Вночі не дозволяється рух будь-якого повітряного транспорту, крім військових літаків. Цілодобово забороняється використовувати в зазначеному регіоні цивільні безпілотні літальні апарати. Вдень польоти можуть здійснювати:

транспортні засоби, які заздалегідь подали план руху, оснащені транспондером (режими A, C або S) і підтримують постійний зв’язок із диспетчером;

військові літаки;

апарати, що експлуатуються під спеціальними кодами GARDA чи ALPHA SCRAMBLE;

літаки зі статусом HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR.

Узгодивши політ із Центром операцій повітряного командування, дозволяється рух державної та санітарної авіації, а також апаратів, що надають допомогу у випадках загрози життю/здоров'ю людей чи тварин, "включно зі стихійними лихами, катастрофами, екологічними загрозами, надзвичайними ситуаціями, захистом критичної інфраструктури".

Закриття повітряного простору в Латвії

11 вересня стало відомо, що Латвія встановила обмеження на польоти вздовж державного кордону з Росією та Білоруссю. Заборона авіаційного руху, як повідомило видання LSM, триватиме щонайменше до 18 вересня. За твердженням міністра оборони Андріса Спрудса, потім період закриття повітряного простору можуть продовжити.

Таке рішення ухвалили після оцінки Національних збройних сил. А тригером стало порушення кордону Польщі російськими безпілотними літальними апаратами в ніч на 10 вересня. Глава оборонного відомства уточнив, що прямої загрози для Латвії немає, але необхідно застосувати превентивні заходи.

Плюс не варто забувати про російсько-білоруські навчання "Захід", активна фаза яких запланована на 12-16 вересня. Наразі військово-повітряні сили Латвії перебувають у стані підвищеної готовності.

